Nächstes Bandmitglied verlässt Scooter

Die deutsche Dance- und Technoband Scooter verliert ein weiteres Mitglied. Wie die Gruppe auf Instagram schrieb, verlässt Michael Simon die Band nach 16 Jahren. Man sei Simon „sehr dankbar für seine Loyalität, Energie, Einsatzbereitschaft und musikalischen Input in all den Jahren“.

Doch es gebe auch gute Nachrichten, heißt es weiter: „Michael wird uns weiterhin erhalten bleiben als Mitarbeiter in unserem Musikverlag Sheffield Communications Publishing/Kontor Records.“

„Danke für Eure positive Energie“

Im selben Post wurde auch ein Statement Simons veröffentlicht. Der 50-Jährige teilte mit, dass er „sehr dankbar für die gemeinsame Zeit“ sei und sich auf „neue Herausforderungen“ freue. „Ich werde von jetzt an für den Verlag Sheffield Communications Publishing und Kontor Records tätig sein.“ Außerdem werde er sichverstärkt auf seine Soloprojekte konzentrieren und am 16. Dezember einen neuen Song („Live As One“) veröffentlichen, so der Musiker. Simon verabschiedete sich mit den Worten „Danke euch für euren Support und all Eure positive Energie“ von den Fans.

Damit verliert Scooter innerhalb weniger Tage ein zweites Bandmitglied. Keyboarder Sebastian Schilde hatte am Mittwoch die Elektroband verlassen. Dieser Ausstieg habe jedoch nicht freiwillig stattgefunden, hatte Schilde ebenfalls auf Instagram geschrieben. Er sprach von „zwei, drei Sachen“, die passiert seien. Er sei froh darüber, kein Mitglied mehr bei Scooter zu sein.

