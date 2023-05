37 Jahre jünger als er: Scooter-Frontmann H. P. Baxxter zeigt sich mit neuer Freundin

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter ist frisch verliebt: Der 59-Jährige zeigte sich zuletzt mit einer neuen Frau auf Sylt. Laut der „Bild“-Zeitung ist seine neue Liebe 22 Jahre alt und studiert in Hamburg Immobilienwirtschaft. „Sie kommt eigentlich aus München, ist gerade nach Hamburg gezogen. Wir haben uns hier kennengelernt. Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns“, verrät der Musiker der „Bild“.

Baxxter zeigt sich bereits seit April mit seiner neuen Partnerin auf Instagram. Zuletzt nahm er mit ihr an einer Oldtimer-Rallye in Bückeburg (Niedersachsen) teil und gewann mit der Studentin prompt das Rennen.

Bis 2021 begleitete Baxxter ein Topmodel

Bis 2021 befand sich der Musiker in einer Beziehung mit Topmodell Lysann Geller. Von 2006 bis 2011 war er bereits verheiratet.

Seit 1993 ist Hans Peter Geerdes unter dem Künstlernamen H. P. Baxxter in der von ihm selbst gegründeten Techno-Band Scooter aktiv und verkaufte in 30 Jahren in mehr als 50 Ländern über 30 Millionen Tonträger. Zu den erfolgreichsten Songs gehören „Hyper hyper“ und „How Much Is the Fish“. 2003 und 2004 erhielt die Band den „Echo“ für die Dance-Single und Dance-Produktion des Jahres.

