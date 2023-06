Bekannt aus „Men in Black“ und „Fluch der Karibik“: Schauspieler Sergio Calderón gestorben

Los Angeles. Der Schauspieler Sergio Calderón, der in Hollywood-Filmen wie „Men in Black“ und „Fluch der Karibik“ mitspielte, ist tot. Calderón sei im Alter von 77 Jahren in Los Angeles gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie und seinen Sprecher.

Der in Mexiko geborene Schauspieler spielte in seiner jahrzehntelangen Karriere in Dutzenden Filmen mit, meist in Nebenrollen. In Sergio Leones „Todesmelodie“ aus dem Jahr 1971 spielte Calderón einen mexikanischen Revolutionär. In John Hustons Drama „Unter dem Vulkan“ (1984) war er neben Albert Finney als gewalttätiger mexikanischer Polizeichef zu sehen.

Auch in zahlreichen TV-Produktionen übernahm Calderón im Laufe seiner Karriere Rollen, darunter in der Actionserie „Das A-Team“.

