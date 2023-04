Er entdeckte Madonna: Musikmanager Seymour Stein ist tot

Seymour Stein bei seiner Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame im Jahr 2005.

New York. Der Musikmanager Seymour Stein, der Musiker und Bands wie Madonna, die Talking Heads und die Ramones entdeckte, ist tot. Stein sei am Sonntag im Alter von 80 Jahren in Los Angeles an Krebs gestorben, berichteten zahlreiche US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie. „Die Musik, die er in die Welt brachte, hat das Leben so vieler Menschen positiv beeinflusst“, teilte seine Tochter Mandy Stein in einer Erklärung mit.

Der 1942 in New York geborene Stein hatte sich schon als Teenager für Musik interessiert und erste Jobs beim Billboard-Magazin und dann bei Musikagenturen bekommen. Später hatte er sein eigenes Label gegründet und Alben von Bands wie den Ramones, den Talking Heads, den Pretenders, The Smiths oder The Cure veröffentlicht.

Vertrag mit Madonna im Krankenhaus

1982 veröffentlichte Stein auf seinem Label „Everybody“, die Debütsingle von Madonna und half ihr so dabei, den Grundstein für ihre Karriere zu legen. „Ich mochte Madonnas Stimme, ich mochte das Gefühl und ich mochte den Namen Madonna. Ich mochte alles“, schrieb er in seinen Memoiren „Siren Song“, die 2018 veröffentlicht wurden. Der Legende nach wurde Stein mit einer Herzinfektion ins Krankenhaus eingeliefert, als er zum ersten Mal von Madonna erfuhr, war aber so begierig darauf, sie kennenzulernen, dass er sie in sein Zimmer bringen ließ. „Wir haben im Krankenhaus über einen Deal gesprochen und wir haben den Deal im Krankenhaus perfekt gemacht“, so Stein.

Der vielfach ausgezeichnete Stein hatte bis zuletzt in der Branche gearbeitet.

