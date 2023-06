„90210″-Star Shannen Doherty: Brustkrebs hat sich weiter ausgebreitet

2015 teilte Schauspielerin Shannen Doherty („Beverly Hills, 902010″, „Charmed“) erstmals mit, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Seitdem kämpft sie gegen die Krankheit an – explizit auch immer wieder öffentlich, um auch anderen Betroffenen Mut zu machen. Immer wieder kehrte der Krebs zurück und gilt mittlerweile als unheilbar.

Nun wendet sich Doherty erneut mit einer schlechten Nachricht an ihre zwei Millionen Followerinnen und Follower: Auf Instagram veröffentlichte sie am Mittwoch ein Video von sich kurz vor der Bestrahlung und teilte mit, dass ein CT im Januar ergeben habe, dass sie nun auch Metastasen im Gehirn habe.

„Meine Angst ist offensichtlich“

„Meine Angst ist offensichtlich. Ich leide extrem unter Klaustrophobie und in meinem Leben war viel los. Aber diese Angst … Der Aufruhr … der Zeitpunkt von allem … So kann Krebs aussehen“, schreibt die 52-Jährige in einem emotionalen Statement zu dem Video. Darunter reagieren auch viele Prominente mit Zuspruch. Sarah Michelle Gellar etwa kommentiert mit den Worten: „Du bist eine Kämpferin“, Kollegin Selma Blair wünscht ihr, „dass du all den weisen Frieden, den du gelernt hast, in diesen Schreckensmomenten findest“.

Trotz Krebs hatte Doherty die Jahre über weiter als Schauspielerin gearbeitet. Weiterhin Filme zu drehen erhalte sie am Leben, erklärte die Schauspielerin Ende 2021 in einem Interview, als bereits bekannt war, dass der Krebs nicht mehr heilbar ist. „Arbeit ist so wichtig für mich, besonders als jemand, der Krebs hat. Man möchte die ganze Zeit darauf hinweisen, dass man immer noch fähig ist zu arbeiten.“

