Song von Kate Bush dank Netflix-Serie plötzlich in den Chartspitzen: „So ein großartiges Gefühl“

Die Sängerin Kate Bush brachte 1985 ihren Song „Running Up That Hill“ heraus. In diesem Jahr landete er dank der Netflix-Serie „Stranger Things“ wieder in den Charts - in mehreren Ländern sogar auf Platz eins. Sie freue sich über das junge Publikum, sagte die 64-Jährige.

London. Die britische Sängerin Kate Bush (64) hat sich in einer Weihnachtsbotschaft zum späten Erfolg ihres Songs „Running Up That Hill“ geäußert. Für sie persönlich habe das zu Ende gehende Jahr einer Achterbahnfahrt geglichen. Sie sei noch im Taumel des Erfolgs, den ihr Song gehabt habe, schrieb Bush am Donnerstag auf ihrer Webseite.

Kate Bush: „Ich liebe das!“

Das Lied aus dem Jahr 1985 war in diesem Jahr in mehreren Ländern an die Spitze der Charts geklettert, nachdem es in der Netflix-Serie „Stranger Things“ Verwendung fand. „Es war so ein großartiges Gefühl, so viele aus der jüngeren Generation den Song genießen zu sehen. Es scheint, dass viele von ihnen dachten, ich wäre eine neue Künstlerin! Ich liebe das!“, so Bush weiter.

In ihrer Weihnachtsbotschaft sprach Bush auch über das Ableben der Queen. Viele ihrer Freunde seien überrascht gewesen, wie nahe ihnen der Tod der Königin im September gegangen sei, schrieb Bush. Sie fügte hinzu: „Ich denke, ihr Ableben wurde zum Fokus von Trauer, für nicht zum Ausdruck gekommenen Verlust, den so viele Menschen während der Pandemie gespürt haben.“

RND/dpa