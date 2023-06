Sophia Thiel und Raphael Birchner haben sich getrennt: „Für beide die beste Entscheidung“

Die Fitness-Influencerin Sophia Thiel und ihr Freund, der Tech-Start-up-Unternehmer Raphael Birchner (26), haben sich getrennt. Entsprechende Medienberichte bestätigte die 28-Jährige am Dienstag in ihrer Instagram-Story. „Raphael und ich haben uns getrennt. Deswegen waren die letzten Wochen, aber eigentlich auch Monate, für mich emotional sehr, sehr schwierig“, erklärte Thiel. Den genauen Zeitpunkt der Trennung nannte sie nicht. Auch zu den Hintergründen wollte sie sich öffentlich nicht äußern. Nur so viel: „Man hat sich über die Zeit hinweg auseinander entwickelt.“

Thiel blickte in ihrem Statement noch einmal zurück. „Wir haben uns zu meiner schwierigsten Phase kennengelernt, während meiner Social-Media-Auszeit. Uns hat sehr vieles verbunden“, sagte sie. Die Influencerin hat eine fast zweijährige Auszeit wegen psychischer Probleme hinter sich. Nach ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit im Februar 2021 sprach sie von einem schwarzen Loch, in das sie gefallen sei, von Überforderung und Leere. „Ich habe eine Essstörung“, teilte sie damals in einem Youtube-Video mit. Sie habe zu der Zeit sehr viele Komplexe und Zweifel gehabt. Raphael habe ihr dabei sehr geholfen. „Es hat einfach gepasst wie Deckel auf Topf“, sagte sie im März 2021.

Sophia Thiel: „Neue Situation, neue Lebensumstände, auf die ich mich irgendwie einstellen muss“

Das Sprichwort griff sie am Dienstag wieder auf. „Und ja, man denkt immer, dass man seinen Deckel für den Topf gefunden hat. Aber jetzt, vor allem die letzte Zeit, wo wir nach Berlin gezogen sind, hat sich einiges verändert und es war jetzt für uns beide die beste Entscheidung“, erklärte Thiel und resümierte: „Neue Situation, neue Lebensumstände, auf die ich mich irgendwie einstellen muss.“

Aktuell befinde sie sich in einer Finca auf Mallorca. Dort fühle sie sich sehr wohl. „Ich finde es hammermäßig hier“, sagte sie in ihrer Instagram-Story. Sieben Tage lang soll ihre Auszeit dort dauern.

Thiel und Birchner lernten sich im Fitnessstudio kennen

Sophia Thiel und Raphael Birchner kannten sich bereits seit 2015 aus dem Fitnessstudio. 2018, nach dem Ende einer langjährigen Beziehung, habe sie dann einen „richtigen Crush auf ihn“ gehabt, verriet Sophia Thiel in einem Youtube-Video mit dem Titel „Mein Freund“ im März 2021. Ihre Avancen ignorierte Raphael damals allerdings.

Nach längerer Funkstille habe sich Raphael dann kurz vor Weihnachten 2019 wieder bei ihr gemeldet, allerdings nicht in der Hoffnung auf eine romantische Beziehung: „Ich habe mir gedacht: Ich brauch‘ eigentlich mal ein paar weibliche Freunde, weil ich nur mit Männern abhänge“, erzählte der damals 24-jährige Raphael, der Thiels Videos bereits zu Abiturzeiten angesehen hatte. Er habe „nie damit gerechnet, dass Sophia mich mal anbaggert“.

Nach dem ersten Treffen hätten sie „jeden Tag geschrieben, von früh bis spät“, sagte Thiel. Während des Corona-Lockdowns seien sie auch gleich zusammengezogen, „es ging alles superschnell“. Was sie an ihm besonders begeisterte? „Ich fand‘s einfach so schön, dass du mir von Anfang an bedingungslose Liebe geschenkt hast.“

RND/nis/seb