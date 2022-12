Ständig in der Notaufnahme? Tom Kaulitz räumt mit Spekulationen auf

Hannover. „Mit Heidi Klum in der Notaufnahme! Was ist bei Tom Kaulitz los?“ oder: „Tom Kaulitz leidet unter mysteriöser Krankheit: ‚Ständig in der Notaufnahme‘“ – so lauteten einige der Schlagzeilen, nachdem „Tokio Hotel“-Star Bill Kaulitz im Podcast der Zwillinge („Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“) kürzlich über gesundheitliche Probleme seines Bruders gesprochen hatte.

„Es ist so, Tom: Du zerfällst! Ich kriege alle zwei Minuten einen Anruf von deiner Frau: ‚Wir sind wieder auf dem Weg in die Notaufnahme.‘ Das heißt, wie ernst kann ich es noch nehmen?“, hatte er gesagt.

In der aktuellen Folge des Podcasts räumte Tom Kaulitz mit den Spekulationen nun auf. Seinen Bruder bezichtigte er, massiv übertrieben zu haben. „Du hast gesagt, ich wäre ständig in der Notaufnahme, was natürlich völlig gelogen und übertrieben war“, sagte er und bezeichnete die Aussagen seines Zwillings als „totalen Bullshit“.

Bill ließ das nicht auf sich sitzen. „Es stimmt ja auch, dass du ’ne kranke Maus bist“, betonte er. „Du hattest viele Issues dieses Jahr. Ich wünsche dir nur das Beste.“ Tom entgegnete: „Hör auf zu spinnen jetzt!“

Der Ehemann von Topmodel Heidi Klum leidet nach eigener Aussage unter anderem an sogenannten Cluster-Kopfschmerzen, einer besonders heftigen Form. Häufig werden die Schmerzen als kaum auszuhalten beschrie­ben.

