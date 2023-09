Starkoch Johann Lafer: „Ein Schweinebraten mit dicker Fettkruste hat heute wenig Stellenwert“

Der im österreichischen Graz geborene Johann Lafer ist als Sohn einer Landwirtsfamilie aufgewachsen und lebt auch heute noch auf dem Land. Er ist Sternekoch, Gastronom, Sachbuchautor, Helikopterpilot und im Privaten Ehemann und Vater. Bereits seit 1984 tritt er außerdem im Fernsehen auf und ist heute aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Einem breiten Publikum wurde Lafer vor allem durch Kochsendungen wie „Himmel un Erd“ oder „Lafer! Lichter! Lecker!“ bekannt. Zuletzt hat er außerdem ein Start-up namens Starcook gegründet, bei dem es sich um ein Foodnetzwerk handelt, das sich der Nachwuchsförderung verschreibt und gleichzeitig Spitzenköchen eine Bühne bietet.

Herr Lafer, Sie werden jetzt 66. Andere gehen in dem Alter langsam Richtung Rente …

Ich habe in der Corona-Zeit gemerkt, dass ein Tag ohne konkrete Aufgaben oder Ziele schwer für mich ist. Ich habe so viele Jahre nahezu sieben Tage die Woche Verantwortung übernommen und versucht, alle Erwartungen im Detail zu erfüllen. Jetzt den Schalter umzulegen und mich nur noch in die Sonne zu legen, das kann ich nicht. Das wird eine gewisse Zeit dauern und nicht spontan von heute auf morgen passieren.

Bei all dem beruflichen Gekoche: Wie viel und gern kochen Sie noch in Ihrer Freizeit?

Ich koche nach wie vor gerne. Und ich bringe anderen Leuten gern Kulinarik bei. Mein Traum wäre es, dass ich mit Blick auf Essgewohnheiten, Essensqualität und Lebensmittelbewusstsein in Deutschland etwas zur Entwicklung beitragen kann. Ich möchte, dass die Leute sich wohler fühlen und wissen, was gute Ernährung ausmacht. Ich bin das lebende Beispiel: Durch die Umstellung meiner Ernährung ist die Lebensqualität zurückgekommen, die ich brauche, um meinen Lebensabend zu genießen. Bei vielen Leuten folgen auf die Pension aber Alltagsbeschwerden, und dann haben sie zu nichts mehr Lust. Ich möchte nach wie vor Lust haben, und die Basis unseres Seins ist eben die Ernährung.

Und die ist auch schon für Kinder sehr wichtig …

Ja, ich habe ja vier Jahre lang eine Schulmensa in Bad Kreuznach betrieben mit viel Aufwand und Liebe. Aber die Politik heute behindert einen dabei immer wieder durch Ausschreibungen und alle möglichen Systeme, die nicht förderlich sind. Ich glaube, dass die Menschen sich viel zu wenige Gedanken machen, wie man leistungsfähig sein kann durch Bewegung und gesundes Essen. Natürlich ist Essen teuer geworden, und viele finden es zu aufwendig, gesund zu kochen. Aber was ist denn besser, als in sich selbst zu investieren?

In Freiburger Grundschulen und Kitas gibt es seit Kurzem nur noch vegetarisches Essen. Was halten Sie davon?

Das finde ich zu extrem. Nur wenn man das Spektrum der Lebensmittel in der vollen Bandbreite kennenlernt, kann man die Konsequenzen daraus ziehen, wie Lebensmittel generell schmecken und was sie mit einem machen. Ich halte nichts von Verboten. Zwang bringt bei der Ernährung nichts, das habe ich bei unseren Kindern gesehen. Gerade bei Jugendlichen und Kindern ist das breite Spektrum von Lebensmitteln ganz wichtig, natürlich alles in Maßen. Es wird immer von zu viel Fleischkonsum gesprochen. Als ich als Kind groß geworden bin, gab es bei uns aufgrund der Tatsache, dass wir nur ein- bis zweimal im Jahr ein Tier geschlachtet haben, nur einmal in der Woche Fleisch. Für mich ist das also nichts Neues. Ich esse nach wie vor noch tierisches Eiweiß und Fleisch, aber ganz selten und nicht in großen Mengen.

Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Karriere, was hat Sie am meisten erfüllt?

Am meisten hat mich erfüllt, dass die Vielfalt der Kulinarik bei uns Einzug gehalten hat. Wenn man mir früher gesagt hätte, dass es in der Steiermark heute rohen Fisch mit kaltem Reis, salziger Soße und einer grünen Paste gibt, ich hätte mir das nicht vorstellen können. Und heute ist es selbstverständlich, wir haben in Deutschland kulinarische Vielfalt aus der ganzen Welt. Jeder hat die Möglichkeit, sich kulinarisch ein Riesenspektrum anzueignen und am Ende zu entscheiden, was er mag. Ich persönlich bevorzuge unsere traditionelle Regionalküche, die immer wieder modernisiert wird. Ein Schweinebraten mit dicker Fettkruste wie früher hat heute sogar auf dem Oktoberfest wenig Stellenwert, aber nichtsdestotrotz ist das unser Grundgeschmack. Damit sind wir groß geworden, und unsere Aufgabe besteht darin, diese Küche weiterzuentwickeln und zu modernisieren.

Und was waren im Nachhinein die größten Enttäuschungen oder Misserfolge Ihrer Karriere?

Wenn man viel macht, gibt es auch viele Enttäuschungen. Ich erinnere mich, als mal der ehemalige Sowjetunion-Präsident Gorbatschow in Deutschland war und wir den Auftrag hatten, nach einer Rede des Politikers Kurt Beck 30 Portionen Steinbutt mit Spargel zu servieren. Als Kurt Beck aufgehört hat zu reden, stand aber der Gorbatschow auf und redete, und die Kellner mit ihren 30 Tellern in der Hand mussten wieder umdrehen, und wir mussten alles neu machen. Oder ich habe mal für ein Dinner anlässlich eines Konzertes der Wiener Philharmoniker gekocht, und dann sind alle Knödel komplett zerfallen. Solche Beispiele gibt es viele, aber aus Erfahrung wird man klug.

Sie haben sich mittlerweile von der Sterneküche verabschiedet und sind etwas bodenständiger geworden. Was war der Grund dafür?

Ich komme selbst vom Bauernhof, von der einfachen Küche. Ich respektiere und schätze alle meine Kollegen, die nach wie vor als Sterneköche arbeiten. Das sind für mich die Helden der Gegenwart. Für mich war damals der Inbegriff von Luxus aber Toast mit Sahne, Meerrettich, Räucherlachs und Dill. Und dann fängt man in der Sterneküche an, vom Dillzweig die Spitzen abzuzupfen und vieles mehr, mir ist das einfach zu weit gegangen. Das kann alles kreativ sein, aber manche Arbeitsprozesse wurden mir einfach zu sehr exerziert zu einem extremen Aufwand. Da habe ich mich gefragt: Wo wird es in Zukunft die Mitarbeiter dafür geben? Und weiß der Gast das zu schätzen und schmecken? Wenn das mit diversen Fragezeichen versehen ist, muss man aufpassen und sich hinterfragen, will man das?

Gehen Sie noch ab und zu in Sternerestaurants essen?

Ich gehe sehr gerne dort essen, weil ich nach wie vor an dieser Materie interessiert bin. Das ist für mich was ganz Besonderes. Ich liebe es, was man heute aus Lebensmitteln machen kann. Für mich ist das Kunst. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich in der Regel sehr einfach essen gehe, dort wo ich weiß, dass ich am Ende ein Maul voll Geschmack habe, was mich glücklich macht. Das kann die einfache Currywurst sein genauso wie ein vegetarisches Wokgemüse beim Chinesen. Das hat auch nichts mit dem Preis zu tun. Ich esse einfach gern normale, ehrliche Küche.

Haben Sie ein Lieblingsgericht?

Ja, mein Lieblingsessen ist immer noch – geprägt durch meine Mutter – das perfekte Wiener Schnitzel mit Petersilienkartoffeln und grünem Salat mit Kürbiskernöl. Das liebe ich.

Seit fast 40 Jahren treten Sie auch im deutschen Fernsehen auf. Wie haben sich Kochshows seitdem verändert?

Ich glaube, dass das Kochen im Fernsehen eine wahnsinnige Auf-und-ab-Bewegung mitgemacht hat. Ich weiß, dass Kochen heutzutage im Fernsehen oft für Unterhaltungszwecke genutzt wird. Kochen ist aber kein Kasperltheater, sondern ein respektvoller, sinnvoller Umgang mit Lebensmitteln.

Hätten Sie noch mal Lust auf eine neue, eigene Kochshow?

Ja, ich würde gerne noch mal etwas machen, wo ich mit Leuten unterschiedlichen Alters zusammen koche und wo das Kochen im Mittelpunkt steht, nicht der Wettkampf. Wo man versucht, den Zuschauer dazu zu motivieren, das nachzumachen. Das wäre mein Lebenstraum. Ich habe das Gefühl, dass die Leute eigentlich nur wissen wollen, was notwendig ist für gutes Essen. So wie früher in diesen Grundkochbüchern: Wie mache ich ein gutes Kartoffelgratin? Wie mache ich gute Klöße? Wie koche ich ein Gulasch? Weniger Extravagantes, aber dafür auch nachhaltig, den Essgewohnheiten, den Kochtechniken und den Erfahrungen von heute angepasst. Das ist sehr wichtig. Die ganze Verschwendung von Lebensmitteln, der Einkauf, die Wirtschaftlichkeit, das spielt alles eine Rolle.

Ist das etwas, worauf Sie selbst beim Kochen und Ihren Projekten sehr achten?

Absolut. Wir haben im Garten die ganzen Kräuter selbst, wir haben auch Äpfel. Warum soll ich das nicht ausnutzen? Warum muss ich Dinge kaufen zu einer Jahreszeit, in der es sie bei uns gibt? Wir müssen uns nach den Inhalten der Natur richten, dann können wir relativ preisgünstig gute Produkte kaufen und kreativ verarbeiten. Aus Äpfeln oder Kartoffeln kann man zum Beispiel so viele Variationen machen.

Sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz abseits vom Kochen auch ein Thema bei Ihnen?

Definitiv, die Natur ist die Basis unseres Seins. Stellen Sie sich mal vor, wir gehen spazieren und haben keine intakte Natur mehr, und es liegt alles voll Müll. Furchtbar. Ich habe ja lange Zeit Kräuter produziert, ich habe auch immer für den Naturschutzbund Geld gespendet, zum Beispiel für die Wiederaufforstung. Das ist mir wichtig, dass wir das mit Nachdruck angehen. Ich komme vom Land und will auch auf dem Land bleiben.

Extra: Wie geht das perfekte Spiegelei?

Man nimmt eine kalte Pfanne, man reibt sie mit kalter Butter aus, schlägt das Ei in die Pfanne und stellt erst dann die Pfanne auf den Herd und lässt das Ei dann durch Einschalten des Herdes bei niedriger Hitze langsam stocken, sodass das Eiweiß gleichmäßig weiß ist und das Eigelb langsam von unten nach oben stockt. Das dauert in der Regel fünf bis zehn Minuten. Erst am Schluss kommt Salz drauf. Wer das Ei gleichmäßig rund haben möchte, nimmt am Anfang einen Metall- oder Plastikring mit zehn Zentimetern Durchmesser, ölt den vorher ein und schlägt das Ei da rein. Das Spiegelei muss am Ende schön saftig sein, denn das Eiweiß ist auch nicht gesund, wenn es zu heiß wird. Das stockt bei 75 bis 80 Grad, deswegen sollte man es nicht in einer zu heißen Pfanne machen.