Stefan Mross nach Trennung von Anna-Carina: „Das hat mich tief getroffen“

Vor knapp drei Wochen hatten Stefan Mross und seine Frau Anna-Carina Woitschack ihre Trennung bekannt gegeben, vor wenigen Tagen war dann bekannt geworden, dass die 30-Jährige wieder liiert ist. Jetzt äußert sich Schlagerstar und Moderator Mross erstmals öffentlich zu seiner gescheiterten Ehe und dem neuen Partner seiner Ex.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für ihn sei es „ein Schock“ gewesen, aus der Zeitung zu erfahren, dass Anna einen Neuen habe, sagte Mross der „Bild“-Zeitung. „Das hat mich tief getroffen, ich habe da ganz schön daran zu knabbern.“ Zumal er an dem Tag auch noch Geburtstag hatte und mit einer Magen-Darm-Verstimmung in Ägypten krank im Bett lag, wie der 47-Jährige sagt.

Stefan Mross: Einen Rosenkrieg wird es nicht geben

Wie, wo und wann Woitschack ihren neuen Partner kennengelernt habe, interessiere ihn nicht. „Eine Trennung ist immer schlimm. Anna und ich haben Kontakt, es gibt noch vieles zu klären.“ Einen Rosenkrieg werde es zwischen beiden nicht geben. „Sie hat mir auch zum Geburtstag gratuliert. Anna ist ein wunderbarer Mensch! Mit ihr hatte ich die intensivste Zeit meines Lebens“, sagte Mross der „Bild“-Zeitung. „Ich schwelge nun in wunderschönen Erinnerungen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Nach zwei Jahren Ehe Nach zwei Jahren Ehe Schlagertraumpaar Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack hat sich getrennt

In einem gemeinsamen Instagram-Post hatten Mross und Woitschack im November ihre Trennung bekannt gegeben. „Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele…“, schrieben sie. Nach unzähligen „Spekulationen“ in der letzten Zeit wollten sie nun ihre Wahrheit mitteilen, hieß es in dem Statement der Schlagerstars.

RND/seb