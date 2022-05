Wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen? Ex-Formel-1-Boss Ecclestone dementiert das

Wegen einer Waffe in seinem Gepäck soll der frühere Formel-1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone am Flughafen in Brasilien festgenommen worden sein, hieß es. Die Festnahme dementiert der 91-Jährige nun. Er sei wegen der Waffe befragt worden - die „kleine, winzige Handwaffe“ sei außerdem versehentlich in den Koffer gepackt worden.