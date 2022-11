Hollywood-Schauspieler Clarence Gilyard Jr. mit 66 Jahren gestorben

Las Vegas. Der vor allem aus den Erfolgsfilmen „Stirb Langsam“ und „Top Gun“ bekannte US-Schauspieler Clarence Gilyard Jr. ist tot.

Gilyard sei im Alter von 66 Jahren gestorben, teilte die University of Nevada in Las Vegas, wo Gilyard als Dozent gearbeitet hatte, am Dienstag mit - ohne weitere Details zu nennen.

Der 1955 im US-Bundesstaat Washington geborene Gilyard hatte in den 80er und 90er Jahren erste Rollen in Hollywood bekommen - unter anderem in den Fernsehserien „Trio mit vier Fäusten“, „Matlock“ und „Walker, Texas Ranger“. Später wurde er auch mit Rollen in verschiedenen Filmen bekannt, bevor er sich ab den 2000er Jahren hauptsächlich auf die Universität konzentrierte.

RND/dpa