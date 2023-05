Zum Finale von „Succession“: Schauspielerin Sarah Snook postet Baby-Foto

Im Alter von 76 Jahren

Schauspieler Peter Simonischek ist gestorben

Der Schauspieler Peter Simonischek ist tot. Das Burgtheater in Wien bestätigte, er sei im Kreise seiner Familie zu Hause in Wien gestorben. Der Österreicher wurde 76 Jahre alt - er war in zahlreichen Rollen auf der Bühne, im Film und im Fernsehen zu sehen .