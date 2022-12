BTS-Sänger Jin beginnt seinen Militärdienst

Kreischende Fans und Journalisten ist Jin, Sänger der K-Pop-Band BTS, gewohnt. Doch diesmal warten sie nicht auf einen Auftritt: Der Musiker tritt am Dienstag seinen Militärdienst an.

Yeoncheon. Das älteste Mitglied der südkoreanischen Boyband BTS hat am Dienstag seinen Wehrdienst begonnen. Der Sänger, der sich Jin nennt, nahm seine Ausbildung in einer militärischen Einrichtung in der Nähe der Front auf – mit ungewohnt kurzen Haaren. In der Nähe des Stützpunktes versammelten sich Fans der Gruppe, um den Star zu verabschieden.

BTS-Sänger Jin zeigt sich am Sonntag mit frisch rasierten Haaren auf der K-Pop-Social-Media-Plattform Weverse. © Quelle: Jin/Weverse/AP/dpa

Grundausbildung nahe der Grenze zu Nordkorea

Jin, der Anfang des Monats 30 Jahre alt wurde, absolviert seine fünfwöchige militärische Grundausbildung zusammen mit anderen Wehrpflichtigen im Ausbildungslager in Yeoncheon, einer Stadt nahe der Grenze zu Nordkorea, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.

Danach werden er und seine Kameraden anderen Armee-Einheiten im ganzen Land zugewiesen. Rund 30 Fans und Dutzende Journalisten versammelten sich in der Nähe des Ausbildungslagers. Jin begrüßte sie jedoch nicht persönlich, als ihn ein Wagen zu seiner Ausbildungsstätte brachte.

Medienvertreter warten auf BTS-Sänger Jin, bevor er seinen Militärdienst antritt. © Quelle: Ahn Young-Joon/AP/dpa

BTS muss wohl jahrelange Pause einlegen

Sechs weitere BTS-Kollegen von Jin werden in den kommenden Jahren nacheinander ebenfalls ihren Wehrdienst ableisten. Die größte Boyband der Welt muss daher wahrscheinlich für einige Jahre eine Pause einlegen.

Ihre Einberufung hatte in Südkorea eine Debatte darüber ausgelöst, ob das System der Wehrpflicht überarbeitet werden muss. Das südkoreanische Gesetz lässt durchaus Ausnahmen zu, unter anderem für Sportler, klassische und traditionelle Musiker, sowie Tänzer, die in Wettbewerben Preise gewonnen und damit das Ansehen des Landes gestärkt haben. Für Popsänger gibt es eine solche Ausnahme nicht.

RND/AP