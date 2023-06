Drei Konzerte: Pop-Superstar Taylor Swift kommt im Sommer 2024 nach Deutschland

Hamburg. US-Popstar Taylor Swift kommt im Sommer 2024 nach Deutschland: Im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ werde die Popmusikerin auch Konzerte in Gelsenkirchen, Hamburg und München geben, teilte die Konzertagentur Karsten Jahnke am Dienstag in Hamburg mit. Die Europa-Etappe der Tour startet am 9. Mai 2024 in Paris und endet am 17. August 2024 in London.

Insgesamt stehen 19 Metropolen des europäischen Kontinents auf dem Tourplan – darunter 2024 auch drei Termine in Deutschland: Am 18. Juli tritt Taylor Swift in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen auf, am 23. Juli ist sie zu Gast im Hamburger Volksparkstadion und am 27. Juli kann man die Sängerin im Olympiastadion in München erleben.

„Ich kann es kaum erwarten, so viele von euch nächstes Jahr auf der The Eras Tour bei diesen neuen internationalen Terminen zu sehen“, schrieb die 33-Jährige am Dienstag auf ihrer Instagram-Seite. Fans können sich auf der Homepage der Musikerin ab sofort und bis Freitag, den 23. Juni, für Tickets registrieren.

Möglich ist das auch über den Ticketverkäufer Eventim. Der Vorverkauf startet am 12. Juli. Der Andrang für die Vorverkaufs-Registrierung sei bereits am Dienstagabend „riesig“ gewesen, hieß es bei Eventim.

