Popsuperstar Taylor Swift kommt nach Deutschland – zwei Zusatzkonzerte in Gelsenkirchen

Hamburg. US-Popstar Taylor Swift kommt im Sommer 2024 nach Deutschland: Im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ werde die Popmusikerin auch Konzerte in Gelsenkirchen, Hamburg und München geben, teilte die Konzertagentur Karsten Jahnke in Hamburg mit. Die Europa-Etappe der Tour startet am 9. Mai 2024 in Paris und endet am 17. August 2024 in London.

Taylor Swift tritt siebenmal in Deutschland auf

Insgesamt stehen 19 Metropolen des europäischen Kontinents auf dem Tourplan – darunter auch sieben Termine (ursprünglich drei) in Deutschland. Die US-Sängerin macht das Ruhrgebiet zum deutschen Hotspot ihrer „The Eras Tour“ im Sommer 2024. In der Veltins-Arena in Gelsenkirchen will der Superstar nun gleich dreimal auftreten statt, wie zunächst geplant, nur einmal. Das gab der Kölner Konzert-Veranstalter Dirk Becker am Mittwoch bekannt. Dort singt Swift demnach nun am 17., 18, und am 19. Juli 2024. Bei allen Shows dabei sei die Indie-Rock-Band Paramore aus Tennessee.

Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass Taylor Swift je ein Zusatzkonzert in Hamburg und München geben wird.

Fans konnten sich auf der Homepage der Musikerin bis Freitag, den 23. Juni, für den Ticketvorverkauf registrieren. Möglich war das auch über den Ticketverkäufer Eventim. Der Vorverkauf selbst startet am 12. Juli. Bereits für die Vorverkaufs-Registrierung sei der Andrang „riesig“ gewesen, hieß es bei Eventim.

