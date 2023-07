Stalkerin vor dem Haus von Taylor Swift festgenommen

Westerly. Vor dem Haus von Superstar Taylor Swift ist eine Stalkerin festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag bestätigte, wurde die Frau bereits am Montag außerhalb des Hauses von Swift im US-Bundesstaat Rhode Island gefasst. Es handelte sich demnach um eine Frau, die bereits aufgefordert worden war, dem Anwesen der Sängerin fernzubleiben. Das Promi-Portal „TMZ“ veröffentlichte ein Foto davon, wie der Frau vor dem Eingangstor zu Swifts Haus Handschellen angelegt wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer wieder kommt es vor, dass sich Fans Swift nähern oder gar in ihre Häuser gelangen wollen. Im Juli 2019 wurde ein Mann mit einem Brecheisen und Dietrichen nahe ihrem Strandhaus gefasst. Ein anderer Mann, der 2018 in Swifts Haus in New York City eingebrochen war, wurde zu einer Haftstrafe verurteilt.

Ob Swift am Montag zu Hause war, als die Frau festgenommen wurde, war nicht klar. Sie ist gerade auf Tour. Am Freitag veröffentlichte sie „Speak Now (Taylor's Version)“, eine neu aufgenommene Version ihres dritten Albums.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP