Die perfekte Inszenierung: Taylor Swifts Romanze mit Travis Kelce

Sind sie? Oder sind sie etwa doch nicht?

Seit Wochen rätseln Fans und Medien über eine mögliche Romanze zwischen Popstar Taylor Swift und Footballspieler Travis Kelce. Dass die Sängerin am Wochenende bei einem Spiel seiner Kansas City Chiefs in der Luxus-Loge saß, neben seiner Mutter, gekleidet in Chiefs-Jacke, obwohl sie doch Fan der Philadelphia Eagles ist, sahen sodann viele als Bestätigung. Vor allem, als er nach dem Spiel mit ihr – nicht Hand in Hand! – gemeinsam das Stadion verließ. Hach, es muss Liebe sein!

Hunderttausende warten anschließend auf die neue Ausgabe des Podcasts „New Heights“ von Travis und seinem Bruder Jason Kelce. Was wird Travis zum Besuch des Topstars sagen? Gibt es endlich eine offizielle Bestätigung? Doch es war, erneut, vor allem ein Katz- und Mausspiel, mit dem die Gerüchteküche und damit auch die Marketing-Maschinerie angekurbelt wird. Travis vermied jedes Bekenntnis, wenngleich er fröhlich über Taylor Swift plauderte.

Travis Kelce und Bruder Jason haben einen der erfolgreichsten Podcasts

„Wir wissen, dass es eine Menge neuer Zuhörer gibt“, begrüßte Jason Kelce das Publikum. Denn nicht nur die üblichen Footballfans schalteten zu, auch Fans von Taylor Swift waren dieses Mal dabei.

Im September 2022 hatten die Kelce-Brüder ihren Podcast gestartet. Binnen kürzester Zeit wurde er zum erfolgreichsten Podcast bei Apple in den USA. Bei Spotify in den USA rangiert der Podcast auf Platz 4 und ist der mit Abstand beliebteste Sport-Podcast. Hinzu kommen Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei Youtube und anderen Kanälen.

In „New Heights“ lassen die beiden Brüder die jüngsten Spiele Revue passieren, beantworten Fragen des Publikums, besprechen, was in den sozialen Medien über die Spiele geschrieben wird. Manchmal wird auch Privates ausgeplaudert, etwa, wenn Mama Donna zu Gast ist. Doch dann kam die Folge vom 26. Juli 2023, und die Sache mit Taylor Swift begann.

Travis Kelce bastelte ein Armband für Taylor Swift

Damals erzählte Travis im Podcast, dass er beim Konzert am 7. Juli im Arrowhead Stadium gewesen sei. Er habe Swift ein Armband gebastelt mit seiner Telefonnummer drauf, aber Swift habe weder vor noch nach dem Konzert mit ihm sprechen wollen, weil sie ihre Stimme schonen müsse. Während Travis sagte, er nehme das durchaus persönlich, scherzte sein Bruder Jason: „Sie ist einfach noch nicht über den Superbowl hinweg“ – in besagtem Superbowl im Februar 2023 spielten die Brüder gegeneinander, Travis siegte mit den Kanas City Chiefs gegen das Team seines Bruder, die Philadelphia Eagles, von denen wiederum Taylor Swift Fan ist.

In einem Video Mitte August wurde Travis Kelce gefragt, wer sein Promi-Crush gewesen sei – und ein Teamkamerad rief sofort „Taylor Swift“! Die ersten Gerüchte tauchten auf, die beiden würden daten, immer mal wieder wurden sie zusammen gesehen, immer wieder waren sie Thema bei Football-Übertragungen. Ende August fragte Jason seinen Bruder im Podcast, was Taylor Swift zu seinem Schnurrbart sage. Dieser antwortete: „Wir wollen Taylor Swift in dieser Folge nicht erwähnen, aber etwas sagt mir, dass er ihr gefällt.“

Das erste Foto mit Körperkontakt

Vor einer Woche war es schließlich Kelce selbst, der vors Mikro trat und einräumte, Swift eingeladen zu haben. „Ich habe ihr den Ball zugeworfen und gesagt: Ich habe gesehen, wie du in Arrowhead rockst, jetzt musst du dir auch ansehen, wie ich Arrowhead rocke.“ Dann könne man vergleichen, wer das Stadion besser im Griff habe. „Wir sehen, was in der nahen Zukunft passiert.“

Was in naher Zukunft passierte, ist bekannt: Am Sonntag feuerte Taylor Swift in roter Chiefs-Jacke neben Kelce-Mama Donna die Nummer 87 an, jubelte, klatschte sich mit Freunden von Kelce ab. Danach soll der Tight-End-Spieler ein ganzes Restaurant für Swift und sein Team gemietet haben. Fotos davon veröffentlichte „TMZ“ – sie zeigen, wie Swift den Arm um Kelces Schultern legt, während er am Tresen sitzt und gen Boden blickt.

Und nun?

Folgen der Romanze: Paparazzi vor Kelces Haus

Nach fast 33 Minuten im neuen Podcast kommen die Brüder auf den berühmten Besuch zu sprechen. Aus Respekt vor seinem Privatleben habe man das Thema bis dato vermieden, sagte Jason Kelce, und fragte seinen Bruder, wie sein Leben nun sei. „Eine Achterbahnfahrt. Ich nehme ein paar neue Dinge war, zum Beispiel Paparazzi vor meinem Haus.“

Der 33-Jährige weiter: „Ein großes Lob an Taylor, dass sie es durchgezogen hat, das war sehr mutig.“ Die Menschen in der Loge hätten nur Gutes über sie zu sagen gehabt, „und sie sah umwerfend aus“. Es sei beeindruckend gewesen, sie an der Seite seiner Mutter zu sehen. „Es war definitiv ein Spiel, an das ich mich erinnern werde“, sagte er – offenbar nicht nur wegen des 41:10-Sieges gegen die Chicago Bears und seines Touchdowns.

Taylor Swift und Travis Kelce sind das Gesprächsthema

Nach dem Spiel waren Swift und Kelce das Gesprächsthema. Bill Belichick, Coach der New England Patriots, sagte, Kelce habe schon einige gute Catches in seiner Karriere gehabt, aber Taylor sei der beste Fang. Superstar Patrick Mahomes scherzte, er habe Druck verspürt, Travis auf dem Feld gut aussehen zu lassen. Und Kansas Citys Head Coach Andy Reid sagte, er habe Amor gespielt und die beiden verkuppelt.

Das war es an Einblick ins Private. Er wisse, dass er durch die Geschichte mit dem Armband die Aufmerksamkeit auf sich und Taylor Swift gezogen habe, aber nun soll es wieder privater werden. Kelce scherzte noch: „Sie ist ja nicht so sehr in den Medien wie ich.“

Eine Bestätigung der Beziehung? Fehlanzeige.

Es geht um Millionen

Fürs Marketing von Swift und vor allem Kelce ist dieses Spiel perfekt. Denn es geht um Millionen, wenn nicht nur zwei Superstars in ihrem Genre, sondern zwei der mächtigsten Märkte überhaupt aufeinandertreffen. Da wäre zum einen die umsatzstärkste Liga der Welt, die National Football League in den USA, die 532,4 Millionen US-Dollar Umsatz pro Team. Das beste Team der abgelaufenen Saison: Die Kansas City Chiefs, mit einem geschätzten Marktwert von 4,3 Milliarden US-Dollar.

Und zum anderen wäre da Taylor Swift, eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten. Zehn Songs in den Top Ten hatte sie gleichzeitig, sie ist die am meisten gestreamte Frau auf Spotify, hält 101 Guinness-Weltrekorde und soll allein bei ihrer letzten Tour „Eras“ mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz gemacht haben.

Hollywood in Kansas City

Verschmelzen nun die beiden Märkte miteinander? Erste Anzeichen gibt es.

Der ehemalige Footballspieler Richard Sherman zeigte sich begeistert, dass Mahomes und Kelce sich einfach sagen könnten, man bräuchte einen Touchdown, weil Swift im Stadion sei – und würde diesen dann auch werfen. „Das ist perfekt. Die beiden bringen Hollywood nach Kansas City.“

Der „Taylor-Swift-Effekt“, von dem in sozialen Medien die Rede ist, macht sich jedenfalls schon bemerkbar.

Wie oft der Podcast, für den es einiges an Werbeeinnahmen gibt, insgesamt gehört wurde, ist nicht nachzuvollziehen. Bei Youtube haben sich binnen 22 Stunden 1,6 Millionen Menschen das Video dazu angesehen, mehr als doppelt so viele wie den Podcast der vergangenen Woche. Weil viele neue Hörerinnen und Hörer dabei waren, wurden einige Basic-Fragen zum Football beantwortet.

Kelce-Trikotverkauf geht um 400 Prozent nach oben

Auf Instagram hat Travis Kelce 300.000 Followerinnen und Follower mehr, steht jetzt bei 3,5 Millionen. Auch hier steigt sein Marktwert als Testimonial.

Und dann wäre da noch das Thema Fanbekleidung. Die Verkaufszahlen für das Trikot mit seiner Nummer stiegen allein am Spieltag am Sonntag um fast 400 Prozent. Damit liegt er in den Top Five der beliebtesten Trikots der gesamten NFL. „Sieht so aus, als seien die Swifties auch Teil des Chiefs Kingdoms“, sagte Travis Kelce im Podcast lachend dazu.

Auch Swift beherrscht das Spiel mit der Neugierde. Immer wieder veröffentlicht sie etwa zu Songs oder Büchern nur Häppchen, um die Fans neugierig zu machen und sich selbst ins Gespräch zu bringen.

Travis Kelce: Vom TV-Bachelor zum NFL-Superstar

Neu ist der Trubel für die Kelce-Familie allerdings nicht. Sie weiß sich längst zu vermarkten. Es gab da beispielsweise eine Dating-Show namens „Catching Kelce“, in der Travis Kelce die große Liebe suchte. Mit „Kelce“ ist eine Dokumentation über den älteren der beiden Brüder erschienen, der eigentlich seine Karriere beenden wollte.

Doch Kultstatus haben nicht nur die beiden sportlich erfolgreichen Brüder in den USA, sondern auch Mama Donna. Zahlreiche Berichte und Fernsehauftritte verfolgen sie zudem, wie sie an einem Spieltag mit dem Flugzeug von einem Stadion ins nächste fliegt, um ihre beiden Söhne anzufeuern, wenn diese nicht gegeneinander spielen.

Donna Kelce: Auch die Mutter der Brüder hat Kultstatus

Zum Superbowl trug Donna Kelce eine Jacke, die zur Hälfte rot mit Chiefs-Logo war, zur anderen Hälfte schwarz mit Eagles-Logo. Dazu gab es einen Chiefs-Schuh und einen Eagles-Schuh. Vor dem Superbowl gab es gar eine Petition, dass Donna den Münzwurf zum Spielbeginn ausführen solle – mehr als 200.000 Menschen unterzeichneten.

Nun jubelt die Mama mit der vermeintlichen Schwiegertochter in spe im Stadion. Am Wochenende wohl wieder, dann in New Jersey, wurde bereits angekündigt, wenn die Kansas City Chiefs mit Travis Kelce bei den New York Jets antreten. Dem Verkauf der Merchandise-Produkte dürfte es nicht schaden.