Tiktok-Hype um „The Idol“ - doch nicht wegen Lily-Rose Depp, sondern Blackpink

Um die umstrittene Dramaserie „The Idol“ von HBO ist seit der Veröffentlichung der ersten Folge am Sonntag ein regelrechter Internethype entstanden. Doch nicht die Hauptdarstellerin Lily-Rose Depp, Tochter von Schauspieler Johnny Depp, in ihrer Rolle als Jocelyn begeisterte das Publikum, sondern ihre Backgroundtänzerin Dyanne, die von der südkoreanischen Sängerin Jennie Kim verkörpert wird.

Den meisten Menschen wird Kim eher als Jennie von der K-Pop-Girlgroup Blackpink bekannt sein. Die vierköpfige Band ist in den vergangenen Jahren zu einem von Südkoreas größten Musik-Exportschlagern geworden. Neben ihrer Rolle als Sängerin von Blackpink betätigt sich Jennie Kim auch als Model – und eben als Schauspielerin. 2018 gab sie in der südkoreanischen Sendung „Michuri 8-1000″ ihr Debüt. Mit „The Idol“ ist sie erstmals auch für ein internationaleres Publikum auf der Leinwand zu sehen.

Jennie Kims „The Idol“-Auftritt wird auf sozialen Netzwerken mit Begeisterung aufgenommen

Und ihr Auftritt schlägt durch: Besonders eine Szene aus der ersten „The Idol“-Folge wurde auf sozialen Netzwerken weit verbreitet. Dabei führt Dyanne mit anderen Tänzerinnen und Tänzern die Choreografie für die neue Single von Jocelyn vor. „Gibt es irgendetwas, das Jennie Kim nicht tun kann? Sie ist ein absolutes Meisterwerk. Südkorea sollte sie schätzen“, schreibt eine Nutzerin auf Twitter dazu.

Auch auf Tiktok sorgte die südkoreanische Sängerin mit ihrem „The Idol“-Auftritt für Furore. Ausschnitte aus der ersten Folge, in denen Jennie Kim als Dyanne zu sehen ist, sammelten auf der Plattform Tausende Klicks. Die Nutzerin, die den Account führt, sagte gegenüber der „New York Times“ sie würde die Show nur wegen Jennie Kim ansehen. Und viele Userinnen und User in sozialen Netzwerken stimmen darin mit ihr überein.

Abel „The Weeknd“ Tesfaye (r.), Lily-Rose Depp und Serienmacher Sam Levinson nehmen an der Premiere von „The Idol“ auf den Filmfestspielen in Cannes teil. © Quelle: IMAGO/Starface

Doch einige Zuschauerinnen und Zuschauer von „The Idol“ erhoffen sich, im Laufe der ersten Staffel mehr von der südkoreanischen Schauspielerin zu sehen. Besonders ihre Tanzkünste und ihr Gesang könnten in den kommenden fünf Folgen eine größere Rolle spielen, spekulieren manche.

„The Idol“ sorgte bereits vor Veröffentlichung für Kontroversen

Bereits vor der Ausstrahlung der ersten „The Idol“-Folge hatte die Serie, in der auch der bekannte Musiker Abel „The Weeknd“ Tesfaye mitwirkt, für einige Kontroversen gesorgt. Nachdem zwei Folgen auf den Filmfestspielen in Cannes gezeigt wurden, gab es große Kritik an den expliziten Sexszenen. Zudem wurde die Serie neu geschrieben und auch neu gedreht, nachdem Sam Levinson, der Schöpfer der Serie „Euphoria“, Amy Seimetz auf dem Regiestuhl ablöste.

Danach veröffentlichte der „Rolling Stone“ einen Artikel, in dem über Zerwürfnisse am Set berichtet wurde. Ein Crewmitglied kritisierte darin die Änderungen am Skript. Die Serie habe vorher von einer Frau gehandelt, „die sich sexuell selbst findet“, hieß es da. Doch daraus sei eine Serie über einen Mann geworden, der diese Frau missbrauche – „und sie liebt es“.

