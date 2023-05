Luca Hänni wird seit Jahren von Stalkerin bedroht

Der Schweizer Sänger Luca Hänni hat die achte Staffel von „The Masked Singer“ (Pro Sieben) gewonnen. Um kurz vor Mitternacht verkündete Moderator Matthias Opdenhövel: „Luca Hänni war der Schuhschnabel.“ In einem ersten Statement gab der 28-Jährige zu, dass er sich erst in die Rolle des schillernden Federviehs habe hereinfinden müssen: „Am Anfang war ich völlig überfordert“, so Hänni, „jetzt kann ich mir das Krächzen gar nicht mehr abgewöhnen. Es war wirklich Wahnsinn!“

Auf der Bühne freut sich Hänni über den Sieg und kündigte an, dass er auf seiner kommenden Tournee erneut zur Maske greifen könnte. Ein baldiges Wiedersehen mit dem Schuhschnabel scheint nicht ausgeschlossen. Doch sein Erfolg hat auch eine Schattenseite, die ihn seit fast zehn Jahren begleitet.

Stalkerin bedroht Paar

Die Instagram-Profile von Hänni und seiner Verlobten Christina Luft strotzen normalerweise nur so vor Pärchenglück und gemeinsamer, scheinbar unbeschwerter Zeit. Ihre Follower sehen sie knutschend im Schwimmbad, mit Grimassen an Weihnachten oder einfach nur glücklich verliebt. Hinter der Fassade leben die beiden jedoch in Angst, wie sie auf Instagram bekannt gegeben haben.

2014 machte Hänni zum ersten Mal öffentlich, dass er von einer Stalkerin verfolgt und bedroht wird. Im Dezember vergangenen Jahres hat er sich auf Instagram mit einem Statement gegen das Stalking gewehrt, denn inzwischen wird offenbar auch seine Verlobte schwer belästigt. Auch wenn es um dieses Thema seitdem wieder ruhiger wurde, hat sich die Situation nicht verbessert.

„Leider hat eine gewisse Frau Z* in letzter Zeit wohl nichts anderes zu tun, als uns tagtäglich zu belästigen“, beginnen sie ihren gemeinsamen Instagram-Beitrag. Wie Luca Hänni und Christina Luft darin schreiben, ist ihnen der volle Name der Stalkerin bekannt, aufgrund von Persönlichkeitsrechten nennen sie ihn jedoch nicht. Die Stalkerin verfolge sie schon jahrelang und belästige sie beinahe täglich, verbreite Lügen, auch bei Werbepartnern und Konzertveranstaltern.

„Diese Angelegenheit ist keinesfalls lustig und absolut ernst zu nehmen, wir und auch unsere Familien fühlen uns immer unwohler“, schreiben Luca und Christina. Schon vor Jahren schaltete das Paar die Polizei und Anwälte ein. Jedoch sei seitdem nicht viel passiert.

Das Stalking nimmt kein Ende

Im März folgte ein neuer Vorfall, heißt es in einem Video auf Youtube. Demnach lauerte die Stalkerin erneut Christina Luft auf und konfrontierte sie. Auf Instagram meldete sich die Stalkerin danach mit einem Statement und forderte die 33-Jährige auf, sie wie einen normalen Fan zu behandeln. „Sie ist wie in einer anderen Realität und meint, dass wir beste Freunde sind“, sagte Hänni in einem Interview mit dem Schweizer Nachrichtenportal Nau.

Luca Hänni, „DSDS“-Sieger von 2012, und die Tänzerin Christina Luft lernten sich 2020 bei „Let’s Dance“ kennen und wurden im Laufe der Staffel ein Paar. Im Januar 2022 verlobten sich die beiden und leben inzwischen gemeinsam in der Schweiz.

