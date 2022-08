Ex-Fußball­nationalspieler Thomas Helmer (57) und seine Frau, die Schauspielerin Yasmina Filali (46), haben sich getrennt. Das bestätigte das Paar gegenüber der „Bild am Sonntag“. Beide waren 21 Jahre zusammen und seit 17 Jahren verheiratet.

„Leider hat unsere Beziehung das dritte verflixte siebte Jahr nicht überstanden“, zitiert die Zeitung aus einer gemeinsamen Erklärung von Helmer und Filali. „Fantastische 21 Jahre haben wir miteinander verbracht, viel gelacht und manchmal geweint.“ Sie hätten nicht nur Naturkatastrophen überlebt, sondern auch „die zwei tollsten Kinder auf diese Welt gebracht“. Das Paar überlebte Weihnachten 2004 den Tsunami in Thailand und war 2011 während Hurrikan „Irene“ in New Orleans vor Ort.

Jetzt geht das Paar im Guten auseinander: „Wir sind miteinander erwachsen geworden und bleiben einander nicht nur freundschaftlich und familiär, sondern auch im Herzen verbunden“, heißt es in der Mitteilung von Thomas Helmer und Yasmina Filali.

