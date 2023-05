Hollywoodrüpel Mickey Rourke verteidigt Til Schweiger: „Ich stehe dir bei, mein Freund“

Der US-Schauspieler Mickey Rourke („Sin City“, „The Wrestler“) springt Schauspielerkollege Til Schweiger in der aktuellen Kontroverse zu möglichem Fehlverhalten am Filmset zur Seite. Rourke veröffentlichte am Mittwoch einen Instagram-Post mit einem Foto Schweigers, dem er seine Unterstützung zusicherte.

Rourke nennt den deutschen Schauspieler in dem Post das „vielleicht größte Talent als Schauspieler, Produzent und Regisseur“ und „einen guten Mann mit Substanz und Charakter“. „Du bist ein schlauer Mann, du liebst es, Filme zu machen. Also lass uns tun, was wir können, um die Teile wieder zusammenzusetzen“, so Rourke. Am Filmset habe er die Arbeit des Schauspielers und Regisseurs als „sehr kreativ und angenehm“ erlebt.

Mehrfach nennt Rourke Schweiger seinen „Bruder“ und betont: „Ich werde dein Freund sein und dir zur Seite stehen.“ Der Post ist sehr emotional verfasst. „Ich stehe dir bei, mein Freund“, heißt es am Ende. „Du wirst da rauskommen, es wird etwas Zeit brauchen, aber du schaffst das!““

Schweiger-Fehlverhalten an Filmsets?

Schweiger steht derzeit in öffentlicher Kritik. Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Filmbranche hatten in einem „Spiegel“-Bericht anonym Vorwürfe gegen ihn erhoben mit Blick auf mögliche Vorfälle bei Dreharbeiten. Dabei ging es vor allem um den Film „Manta Manta – Zwoter Teil“, bei dem Schweiger auch Regie führte.

Schweigers Anwältin hatte dem „Spiegel“ zu den Vorwürfen mitgeteilt, ein Teil der „Sachverhalte“ sei ihrem Mandanten „nicht bekannt“, ein anderer unterstelle „angebliche Sachverhalte, die es nicht gegeben hat“. Weiter hieß es dort, seit Jahren „kursierende Gerüchte“ würden „zu Unrecht als tatsächlich“ dargestellt. Auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur hatten Schweiger und Constantin Film nicht reagiert.

Schweiger und Rourke kennen sich seit vielen Jahren

Die Schauspieler Schweiger und Rourke kennen sich seit vielen Jahren. Erstmals arbeiteten sie bei den Dreharbeiten zu „Berlin, I Love You“ im Jahr 2017 zusammen, die Regie führte damals Schweiger. Rourke hat seitdem mehrfach die Freundschaft der beiden betont.

Damals machte der Hollywoodrüpel, der immer wieder durch Exzesse in die Schlagzeilen geriet, allerdings auch in polemischer Weise seiner Kritik an Schweigers Drehbuch Luft. „Das Konzept ist großartig, aber der Dialog ist geschrieben wie von einem Sechstklässler, der in seinem Leben noch nie mit einem Mädchen gesprochen hat“, schrieb er damals auf Instagram. Der Post zeigte ein Foto, auf dem Rourke die Dialoge angeblich selbst noch einmal umschrieb.

