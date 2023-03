„Vollidioten“: Til Schweiger würde Klima-Kleber von der Straße zerren

„Vollidioten“ und „eine große Plage in diesem Land“: Schauspiel-Star Til Schweiger lässt kein gutes Haar an Klimaaktivistinnen und -aktivsten - er würde sie im Zweifel auch von der Straße zerren, kündigt der 59-Jährige an. Auch mit Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet Schweiger verbal ab.

Im Vorfeld des Kinostarts seines neuen Films „Manta, Manta 2″ hat Til Schweiger zum verbalen Rundumschlag gegen Klimaaktivisten und Wirtschaftsminister Robert Habeck ausgeholt - Spötter könnten wohl sagen, er schimpfe auf „Manta-Niveau“, also etwas tiefer gelegt.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung sagte der Schauspieler, er schließe nicht aus, selbst handgreiflich zu werden, falls er mal wegen Klima-Klebern im Stau stehen sollte. „Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich mal im Stau stehe und wegen denen einen wichtigen Termin verpasse, weil die da kleben. Dann steige ich bestimmt auch aus. Ich habe das Video von einem gesehen, der einen Klimakleber weggezogen hat. Ich glaube, ich würde das genauso machen. Was ich von denen halte? Das sind Vollidioten.“

Und einmal in Fahrt gekommen, legte der Manta-Fahrer auch schon den nächsten Gang ein: „Die werden teilweise dafür bezahlt, bekommen bis zu 1500 Euro im Monat dafür. Es gibt dafür sogar Trainingscamps, in denen sie unter anderem lernen, welcher Kleber bei welcher Witterung am besten hält. Die Klima-Kleber sind eine große Plage in diesem Land!“, behauptete Schweiger.

Ich fände es toll, wenn Robert Habeck sich selber festkleben würde. Dann könnte er nicht so viel Mist verzapfen. Till Schweiger

Mit Blick auf die Bundesregierung scheint es ihm vor allem ein Politiker angetan zu haben - der Wirtschaftsminister von den Grünen: „Ich fände es toll, wenn Robert Habeck sich selber festkleben würde. Dann könnte er nicht so viel Mist verzapfen. Der soll weiter Kinderbücher schreiben, hat von Wirtschaft keine Ahnung“, so der 59-Jährige.

Grünen-Parteichefin Ricarda Lang habe nicht mal ein abgeschlossenes Studium und verdiene 20.000 Euro im Monat, fuhr Schweiger fort und holte dann zum politischen Rundumschlag aus: „Fast die ganze Regierung würde in der freien Wirtschaft niemals dieses Geld verdienen – deswegen sind sie ja Politiker geworden.“

RND/stu