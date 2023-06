Vorwürfe von Shelby Lynn

Berichte: Kein Ermittlungsverfahren gegen Till Lindemann in Litauen

Rammstein-Sänger Till Lindemann bei einem Konzert in Dänemark.

Laut übereinstimmenden Medienberichten leitet die Polizei in Vilnius (Litauen) kein Ermittlungsverfahren gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann ein. Die Irin Shelby Lynn hatte sich nach einem Konzert in der Stadt an die Polizei gewendet. Es folgten Vorwürfe vieler anderer Frauen.