﻿Till Lindemann in der Kritik: Das sagen die Menschen in seiner Heimat zu den Vorwürfen

Bad Kleinen. Hans-Detlev Kuß kann das alles nicht glauben. „Man müsste ihn mal selbst fragen“, sagt der Imbissbetreiber, der für eine Zigarette vor seinem Verkaufswagen Platz genommen hat. Es ist Freitagmittag auf dem Edeka-Parkplatz in Bad Kleinen. In der Nähe gibt es ein kleines Dorf, in dem ein Mecklenburger aufwuchs, der gerade ein gewaltiges Imageproblem hat: Till Lindemann. Dem Sänger von Rammstein wird vorgeworfen, systematisch junge Frauen sexuell ausgenutzt und genötigt zu haben.

„Er ist doch nicht mehr der Jüngste“

„Alle hier kennen die Lindemanns“, sagt Kuß, Spitzname „Kussi“. Hin und wieder kauft der weltbekannte Rockstar bei ihm ein, wenn er seine alte Heimat besucht. Das kommt offenbar aber nur noch selten vor, zumindest bei Edeka wurde er nicht mehr oft gesehen. „Meist nimmt er ein halbes Hähnchen“, erzählt Kussi.

Beim Edeka in Bad Kleinen wird Till Lindemann gelegentlich beim Einkaufen gesehen. © Quelle: Martin Börner

Vieles, was die Medien berichten, sei nicht in Ordnung, findet der Imbissinhaber, der in seiner Freizeit selbst mit einem Plattdeutschtheater auftritt. Noch sei ja nichts bewiesen. Und überhaupt: Kuß fragt sich, wie das gehen soll, was dem Rockstar so alles vorgeworfen wird: Sex hinter der Bühne, vor dem Konzert, nach dem Konzert und dazwischen die sicher ziemlich anstrengende Show. „Der Mann ist doch nicht mehr der Jüngste.“ Im Januar wurde Lindemann 60.

Manchmal kommt Lindemann zum Angeln

Das winzige „Lindemann-Dorf“ liegt zwischen Bobitz und Schwerin, am Ende eines langen, holprigen Feldwegs. Es besteht nur aus einer Handvoll Häuser an einer engen Straße. Als die „OZ“-Reporter ihr Auto abstellen, kommt ihnen eine Frau mit Sonnenbrille entgegen: Lindemanns Schwester Saskia. Sie bittet darum, ihre Mutter nicht mit Interviewwünschen zu behelligen.

Die ehemalige NDR-Redakteurin Brigitte Lindemann, 84 Jahre alt, lebt noch in dem Dorf. Till Lindemann soll hier zusammen mit seiner Schwester ein Haus besitzen. Gelegentlich komme er zum Jagen oder Angeln her, erzählte Brigitte Lindemann 2019 der „OZ“.

After-Show-Party auch in Mecklenburg

Würde man auf dem Edeka-Parkplatz eine Jury für eine Verhandlung gegen den Sänger rekrutieren, stünden die Chancen für einen Freispruch nicht schlecht. Solange nichts bewiesen ist, dürfe man ihn auch nicht verurteilen. Das sagen viele Bad Kleinener zwischen Einkaufswagen und Auto. Auch die Behauptung, dass es den anklagenden Frauen nur um Geld und Ruhm gehe, fällt mehrfach.

Doreen Westhoff (45) aus Bad Kleinen: „Mein Vater ist großer Rammstein-Fan, der glaubt nicht an die Vorwürfe. Ich persönlich habe dazu keine Meinung. Vielleicht geht es ja ums Geld.“ © Quelle: Martin Börner

Ein kleines Plakat an einer Laterne wirbt für eine After-Show-Party in der Nähe. Der Begriff klingt inzwischen anders, seit Lindemann vorgeworfen wird, auf abgeschlossenen Hinterzimmerpartys bei seinen Konzerten junge Frauen für Sex ausgewählt zu haben, denen wiederum nicht immer klar gewesen sein soll, worum es geht. Vereinzelt geäußerte Vorwürfe, Frauen seien mit K.-o.-Tropfen oder Alkohol gefügig gemacht worden, seien falsch, verbreiteten Lindemanns Medienanwälte.

In Rostock ist die Stimmung kritischer

„Ich kann mir das gut vorstellen“, sagt eine 25-jährige Sofie zu den Berichten von Frauen im Internet, die teils traumatische Erfahrungen schildern. Die Texte und das Auftreten der Band habe sie schon immer ziemlich sexistisch gefunden. Sollten sich hier Kunst und Wirklichkeit auf gefährliche Art vermischt haben, sei das schlimm, aber überraschen würde sie es nicht. Wie fast alle auf dem Supermarktparkplatz, mit denen die „OZ“ spricht, möchte sie nicht, dass ihr Foto und ihr vollständiger Name in dem Artikel erscheint.

In der Lagerlöf-Straße in Rostock-Evershagen hat Till Lindemann einen Teil seiner Jugend verbracht. © Quelle: Martin Börner

Neben dem Dorf bei Bad Kleinen hat auch Rostock einen Platz in der Biografie von Till Lindemann. Er lebte einige Jahre im Stadtteil Evershagen, war Leistungsschwimmer und machte eine Bautischlerlehre. Hier ist die Stimmung auf der Straße deutlich kritischer.

„Ich glaube schon, dass da was dran ist“, sagt beispielsweise Studentin Sophia Müller (22). Voriges Jahr war sie noch bei einem Rammstein-Konzert in Hamburg. Inzwischen könne sie die Musik nicht mehr unbefangen hören. „Da ist jetzt immer etwas im Hinterkopf.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Ostsee Zeitung“.