Raue verstärkt Raue: „Ehrlicherweise ist meine Frau mir Lichtjahre voraus“

TV-Koch Tim Raue steht das erste Mal in einem TV-Format mit seiner Frau Katharina vor der Kamera. Dass sie ihm den Rang ablaufen und erfolgreicher als er werden könnte, das traut Raue seiner Frau absolut zu. Dafür würde er seine Arbeit auch in den privaten Haushalt verlegen. Erst einmal geht es am Dienstag aber los mit „Raue - der Restaurantretter“. Ein Doppelinterview.

Tim Raue ist sowohl Sterne- als auch Star-TV-Koch. Jetzt bekommt er bei RTL eine eigene Show: „Raue - der Restaurantretter“. Dabei will er Gastronomien in existenzieller Gefahr wieder auf den richtigen Kurs bringen. Weil Essen gehen heute aber oft mehr ist als nur guter Geschmack, holt sich Raue mit seiner Frau Katharina noch eine PR-Expertin für die Gastronominnen und Gastronomen an seine Seite. Wie das erste gemeinsame TV-Format läuft und warum Raue nicht „Rach - der Restauranttester“ ist, erzählt das Ehepaar Raue im Doppelinterview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Wenn Zuschauer an TV-Köche denken, die sich aufmachen, ein Restaurant wieder erfolgreich in der Gastroszene zu etablieren, fallen schnell Gordon Ramsey und Frank Rosin ein. Was ist neu bei „Raue – der Restaurantretter“?

Tim Raue: Bei uns gibt es allein schon nicht mehr den Restaurantretter, sondern die – wir sind zu Zweit.

Katharina Raue: Unser Plan ist es, vor allem diejenigen Gastronominnen und Gastronomen zu stärken, die ihren Glauben an sich verloren haben. Das können wir im Team sehr gut. Wir haben beide in unserem Leben schon viele Restaurants gesehen. Dazu kommt, dass ich selbst zehn Jahre als Chefredakteurin für ein B2B-Magazin für die Gastronomie gearbeitet habe. Wir wissen, wie es in der Theorie und Praxis funktionieren kann.

Tim Raue: Für uns zählt, wie in allen Facetten und Bereichen unseres Lebens, der Inhalt.

Sie treten das erste Mal zu zweit in einem TV-Format auf. Ein gezielter Schritt?

Katharina Raue: Es war die Idee von Warner, der Produktionsfirma, dass mein Mann und ich die Sendung zusammen machen. Das klang für uns absolut sinnvoll. Wir haben gemeinsam eine Consulting Firma, in der wir aber bis dato gesonderte Projekte betreuten, aber wir haben zuvor nie zusammen vor einer Kamera für ein Format gestanden.

Tim Raue: Und über diese Zusammenarbeit bin ich echt glücklich. Ich würde mir nicht zutrauen, 2023 so ein Format zu machen, in dem es darum geht, Restaurants zu helfen, und dabei nicht jede Facette mit jemandem besetzt zu haben, der in seinem oder eben ihrem Fach richtig gut ist. Ehrlicherweise ist meine Frau mir, was Marketing angeht, was Social Media angeht, Lichtjahre voraus. Sie hat ein viel besseres Gefühl dafür und das ist es, was entscheidend ist. Wir sind zu zweit als Team viel stärker, als wenn wir einzeln auftreten würden. Jetzt steht Katharina auch in der Öffentlichkeit, und ich werde mich gerne in ihrem Glanz sonnen. Und wenn sie in der Zukunft die erfolgreichere von uns beiden sein wird, was ich wirklich hoffe, dann freue ich mich auf meinen neuen Job als Hausmann, während sie die Rentenkasse füllt.

Ist der Hausmann Tim Raue zu Hause denn der Gleiche wie im Fernsehen?

Katharina Raue: Mein Mann ist, wie mein Mann ist. Er ist der schlechteste Schauspieler der Welt. Aber Gegenfrage: Warum sollen wir denn etwas vorlügen? Also, ich meine, wir versuchen böse Worte zu vermeiden, ab und zu. Aber ansonsten ‚You see what you get‘.

Sie werden privat doch bestimmt auch oft erkannt, wie gehen Sie damit um?

Tim Raue: Mir fehlt tatsächlich das Verständnis, wie Leute mich erkennen können. Ich sage das immer wieder und werde dann bescheuert angeschaut. Persönlich erkenne ich wenige Menschen auf der Straße oder im Flieger. Darin ist meine Frau besser. Mit den Menschen, die mich ansprechen, sind die Erfahrungen sehr positiv. Es ist ganz selten, dass mir jemand dumm kommt und mich beleidigt. Eine Person des öffentlichen Lebens zu werden, ohne das Bewusstsein dafür zu haben, das war eine Herausforderung. Die habe ich auch alleine nicht meistern können. Deswegen habe ich mir Hilfe geholt und Coachings gemacht. Und jetzt geht das ganz gut.

Keinesfalls habe ich die Intention, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ihr seid alle dumm und ich zeig euch mal, wie es geht. Sternekoch Tim Raue

Es mag am Sender RTL liegen, dass „Raue – Der Restaurantretter“ im ersten Moment wie ein Nachfolger von „Rach – der Restauranttester“ daherkommt.

Tim Raue: Ich kriege immer wieder TV-Formate angeboten, aber ich sage 999 von 1000 Sachen ab. Und dann hieß es ‚ja, da gibt es den Restauranttester‘, da habe ich zuerst gedacht, dass ich da lieber die Finger von lasse. Überzeugt hat mich aber die zusätzliche Ebene und auch mein Wunsch, andere zu motivieren und inspirieren zu können. Keinesfalls habe ich die Intention, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ihr seid alle dumm und ich zeig euch mal, wie es geht.

Katharina Raue: Wir beraten als Restaurantretter ganzheitlich. In der Küche, im Marketing und auch auf menschlicher Ebene. Jeder hat seinen Kompetenzbereich, bei Überschneidungen arbeiten wir als Duo und beratschlagen uns, was die beste Lösung sein könnte. Das Problem ist oft, dass die Hilfesuchenden so gefangen sind in ihren Herausforderungen, dass sie ihre Schwierigkeiten nicht mehr objektiv betrachten können. Dann ist es an uns, den Gastronominnen und Gastronomen ihre Konzepte so umzustellen, dass sie damit glücklich werden können und auch erfolgreich.

Herr Raue, Sie sind Sternekoch. Auch das ist schon viel Rampenlicht. Was bedeutet ihre TV-Karriere für sie?

Tim Raue: Dass ich mit fast 50 Lebensjahren eine zweite Karriere außerhalb der Küche machen kann, genieße ich durchaus. Ich darf mit „The Taste“ als Mentor wirken, „Raue – Der Restaurantretter“ gibt mir die Möglichkeit, mit meiner Expertise anderen Gastronomen zu helfen, und „Herr Raue reist“ ist einfach nur wie ein Traum, denn dass ich beim Reisen, Essen und Trinken begleitet werde, das hätte ich mir noch nicht mal erträumen können.