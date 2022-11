Torsten Sträter: „Deutschland ist puppenlustig“

Herr Sträter, Sie schreiben, dass Sie Ihre Texte unter anderem zur Förderung Ihrer „geistigen Gesundheit“ herstellen. Wie funktioniert das genau? Ist Schreiben für Sie quasi ein emotionales Druckventil wie Twitter einst für Donald Trump?

Je mehr ich schreibe, desto mehr habe ich aus dem Kopf raus. Dann muss ich mich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen. Böse Zungen behaupten, ich schriebe nur deshalb Bücher, damit ich eine geheftete Lose­blatts­ammlung von dem ganzen Chaos habe.

Sie schreiben über „Zufriedensheits­manager“ in Hotels, über Zumba-, Mango-, Mumbo-, Ferengi- und Schumpo-Kurse im Fitness­studio. Leben wir alles in allem in einem lustigen Land?

Ja. Deutschland ist puppenlustig. Wir sind schon ein sehr schönes Land. Deutschland. Draußen gibt’s nur Kännchen. Die Erfinder der Barfuß­schuhe. Leute tragen so was zum Anzug. Hier ist mein Zuhause. Das Land ist sozial völlig ungerecht, aber auf einem mittleren Niveau. Ich liebe es. Jedes Bundesland hat für sich genommen komplett einen an der Pfanne, und jedes nimmt für sich tiefe Weisheiten in Anspruch – aber das ist alles Kokolores. Wir alle befinden uns unter demselben Steuerjoch, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem Herrn aus der Schweiz – da merkte ich schon, dass Schweizer in sich ganz anders geregelt sind. Der hat gefragt, ob ich in die Schweiz ziehen möchte aus steuerlichen Gründen. Aber wenn ich hier die Autobahn finanziere, dann will ich die gefälligst auch benutzen.

„Ich heile ja keinen Krebs beruflich. Ich erzähle nur zwei Stunden dummes Zeug“: Komiker Torsten Sträter bei einem Auftritt in Lübeck. © Quelle: Agentur 54°

„Stoiker zu sein, heißt, Unabänderliches zu ignorieren“, bemerken Sie. Was unterscheidet den Stoiker vom Ignoranten?

Der Ignorant ist ignorant. Dem geht alles am Arsch vorbei. Und der Stoiker sagt: Mit den Dingen, die ich nicht ändern kann, beschäftige ich mich nicht übertrieben. Aber bei den Dingen, die ich ändern kann, setze ich alles daran, sie auch tatsächlich zu verändern. Man muss halt lernen, mit feinem Blick zu unterscheiden. Deswegen bin ich Stoiker. Ich kann zum Beispiel am Klimawandel was ändern. Der ist halt nur nicht verkaufbar für die Leute.

Bisher juckt es leider keine Sau, dass die Polkappen schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Die Leute fangen leider erst an, aufmerksam zu werden, wenn sie sich fragen: Wieso haben wir 45 Grad in Bottrop? Und wieso sind bei OBI die Klimageräte alle? Dann fängt es an, weh zu tun. Torsten Sträter, Autor und Komiker

Warum ist das so? Weil alles so lästig langfristig läuft?

Genau. Du spürst das alles nicht so richtig, die meisten Leute meckern über zu kalte Winter und zu heiße Sommer, gegebenenfalls aber auch über zu warme Winter oder zu kalte Sommer. Aber das alles ist für die Leute noch nicht greifbar genug. Ohne Tornados wird Deutschland gar nicht klarkommen. Der Deutsche braucht das klare Bild. Wenn zum Beispiel Putin nach 40 Wochen Krieg immer noch keine Atomwaffen eingesetzt hat, dann geht man davon aus, dass das ein feiner Kerl ist, dem die Pobacken geküsst gehören. Es gibt ja bei uns ganze Landstriche, die diese Haltung zelebrieren. Wir brauchen also stärkere Signale, was den Klimawandel angeht. Dann bist du vielleicht bereit, weniger Fleisch zu essen. Je weniger Fleisch, desto weniger furzen die Kühe Methan. Es gibt Kleinigkeiten, die man tun kann. Aber die sind alle nicht sexy.

Weil es an nationale Heiligtümer geht wie die Currywurst oder das Auto?

Ja! Das ist auch für mich lästig. Ich habe auch einen alten Ford Mustang V 8 seit vier Jahren. Ich habe das Bewusstsein dafür, dass das ein Idiotenauto ist. Aber ich fahre den fast gar nicht. Der hat keine 30.000 Kilometer runter. Da geht es um Besitz. Mein Tourenfahrzeug ist ein Diesel. Ich würde längst ein Elektroauto fahren, aber das ist bei den Strecken, die ich fahre, noch nicht realisierbar. Ich verstehe die Notwendigkeit. Aber ein paar Sachen verstehe ich auch wieder nicht.

Es ist sinnlos, sich auf die Straße zu kleben. Ich verstehe, was die jungen Menschen damit sagen wollen. Es geht darum, Aufsehen zu erregen. Es erzeugt aber nur Wut auf der Seite der Leute, die jetzt dringend zur Schicht müssen oder ins Krankenhaus, weil sie da als Kranken­schwester arbeiten für zu wenig Geld, dafür aber in Doppelschicht. Torsten Sträter, Autor und Komiker

Zum Beispiel?

Wie sollte man also protestieren?

„Humor ist ein Handwerk“: Torsten Sträter. © Quelle: Ilona Hottmann

Stichwort Irrsinn: Sie beschreiben sehr schön, wie Sie „laut der Luca-App seit 4500 Stunden in einem Café am Ku’damm“ sitzen. Welches komische Potenzial hat die Corona-Pandemie?

Ich neige dazu, sie komplett ins Lächerliche zu ziehen. Vieles daran ist überhaupt nicht lustig. Ich kann jederzeit in meiner Eigenschaft als recht begüterter Mensch zu Hause sitzen, während um mich herum alles vor die Hunde geht. Jedes Theater, mit dem ich gerne gearbeitet habe, jeder Typ, der seine Miete nicht mehr bezahlen kann – nichts daran hat einen komischen Aspekt. Aber einen absurden. Die Absurditäten – die suche ich mir raus. Zum Beispiel diese Ungeschicktheit der Leute, die diese Maskendeals gemacht haben. Da denkt man doch: Wie kann man so blöd sein? Das ist doch peinlich! Darüber kann man nicht mal eine richtige Thrillerserie drehen. Das hat nicht mal „Tatort“-Qualität!

Das heißt: Im Drama findet sich Witz in der Absurdität?

Ja. Zum Beispiel bei der Flut. Diese ganze Verschleppung! Die Art und Weise, wie die Politik damit umgegangen ist. Gott im Himmel – was für ein behäbiger Verein! Bis die mal in ihre Hush Puppies geglitten sind, um irgendwo vorstellig zu werden! Und wir meckern immer auf die Handwerker, die nicht kommen oder zu teuer sind. Die Handwerker haben damals tonnenweise Material ins Ahrtal gefahren, ohne nach Geld zu fragen. Die haben das einfach gemacht. Und wieso jetzt nicht jeder mittelständische Unternehmer von damals auf der Stelle das Bundes­verdienst­kreuz kriegt, habe ich noch nicht verstanden.

Die Kulturwelt war der Politik nicht nur fremd – sie hat sie nicht interessiert. Torsten Sträter, Autor und Komiker, über die mangelnde Unterstützung Kulturschaffender in der Corona-Krise

Welche Absurditäten hat Corona noch mit sich gebracht?

Man konnte ja das Gefühl bekommen, dass Lockdowns vielleicht nicht das beste Mittel waren. Dass die mehr kaputtmachen, als sie nützen. Mein Gedanke war: Dann lasst uns alles ausprobieren! Dann tragen wir bitte auch alle Vollschutzanzüge und dürfen nur Menschen treffen, deren Vorname mit P anfängt.

Sie sagen: „Ich bin ja, wie meine Kolleginnen und Kollegen, nicht systemrelevant.“ Sind Sie da sicher? Oder ist das bloß die bittere Erkenntnis angesichts der mangelnden Wertschätzung für Künstler durch die Politik?

Ist das nicht auch systemrelevant?

Es ist das, was du dir verdient hast als Zuschauer. Du hast den ganzen Tag geschuftet. Du hast zum Beispiel als Krankenpfleger gearbeitet, im Elend, mit Maske, es war warm, es ist scheiße bezahlt. Und wenn du es dir dann erlauben kannst, dann steht es dir gefälligst zu, den guten Film im Kino zu gucken. Dir steht es gefälligst zu, dir eine schöne Hose zu kaufen oder ins Theater zu gehen oder in eine Comedyshow. Du brauchst das. Der Kopf braucht das. Du musst auch mal rausgehen. Sonst kannst du dich direkt verrenten lassen. Balkon. Feierabend.

Haben Sie Sorge, dass die Menschen sich das Ausgehen dauerhaft abgewöhnt haben könnten?

Na ja. Uns allen ist jetzt drei Jahre beigebracht worden, ein bisschen Abstand zu halten, und zwar mit Recht. Im Moment ist die Rechtslage so, dass wir uns mit 2000 Leuten ohne Maske in einen Raum quetschen dürfen. Da wäre mir schon wohler, wenn wir alle uns vorher einen Test durch die Nase gezogen hätten. Im Grunde bräuchten wir wieder kostenlose Tests. Man muss doch wissen, ob man erkältet ist oder Corona hat. Wobei es natürlich auch ätzend ist und schlechter Stil, Leute mit einer Erkältung anzustecken und bellend wie ein Dobermann in eine Show zu gehen.

„90 Prozent der Zeit war ich ein erstarrter Sitzsack“: Torsten Sträter (ganz rechts) mit Kollegen in der Amazon-Show „LOL: Last One Laughing“, aus der er als Sieger hervorging. © Quelle: Amazon Prime Video/dpa

Haben Sie eine Erklärung, warum Sie die erste Staffel von Bully Herbigs Show „Last One Laughing“ gewonnen haben? Hat es Ihnen geholfen, dass Sie ohnehin als der Typ gelten, der niemals lacht?

Nein. Das war nicht der Grund. Ich kann genau sagen, wie das lief: Da rief einer an von Amazon und sagte: „Ich bin von Amazon“ – und ich sagte: „Kein Problem, stell das Paket einfach vor die Tür.“ Er hat dann erklärt, worum es geht. Wer zuletzt lacht, kann 50.000 Euro für einen guten Zweck spenden. Ich wusste aber nichts weiter darüber. Dann habe ich über Whatsapp von ein bis zwei Kollegen gehört, die auch teilnehmen sollten. Man kennt sich ja, mit einigen bin ich befreundet. Also habe ich zugesagt. Wir waren dann im Juli 2020 erst mal eine Woche unter Vollquarantäne mit täglichem Test. Und meine Agentin sagte nur: Bleib einfach so lange in der Show, wie es geht.

Entweder, du hältst bei „Last One Laughing“ zehn Minuten aus. Oder die ganze Staffel. Und dann habe ich mich buchstäblich verkrampft. Eine Woche lang tat mir jeder Knochen im Körper weh. Ich war vollkommen ausgebrannt. Das war jetzt nicht die beste Visitenkarte, die ich da abgegeben habe. 90Prozent der Zeit war ich ein erstarrter Sitzsack. Torsten Sträter, Autor und Komiker, über seinen Sieg in der ersten Staffel der Amazon-Comedyshow „Last One Laughing“

Und dann haben Sie als Einziger bis zuletzt nicht gelacht.

Darf ein Comedian über seine eigenen Witze lachen? Auch wenn er damit nur versucht, die Stimmung zu heben?

Das ist wie mit Löwenzahn im Garten: ein bisschen ist okay. Ab und zu kann man das machen. Es darf nicht zu viel sein, sonst wird es Unkraut. Es gibt ja Kollegen, die selber anlachen …

Das meine ich! Es gibt bei manchen dieses künstliche Staunen über das eigene Tun – nach dem Motto: „Ich weiß auch nicht, wie ich darauf wieder gekommen bin!“ Zulässig oder lästig?

Das ist schon legitim. Schlimm ist es nur, wenn sie dann keinen draufsetzen können. Wenn sie einen Gag haben und den raushauen, und dann ist der nicht so geil und sie stehen da und warten auf eine Reaktion. Dann muss noch etwas kommen. Das ist sonst nicht unbedingt schlecht, es ist aber ungelenkes Handwerk. Es steht und fällt alles mit dem Material. Entscheidend ist immer das Material. Was mich eher stört, ist übertriebene Erregung. Also gespielte Wut oder Betroffenheit – wo du genau weißt: Das macht der jeden Abend genauso. Humor ist ein Handwerk.

„Das habe ich nur aus dem Internet rauskopiert“: Zur Unterfütterung seiner Texte zieht Torsten Sträter gern auch den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) heran. © Quelle: Prisma Archivo

Sie zitieren Hegel: „Das Recht der Freiheit, so hoch, so göttlich es ist, wird in Unrecht verkehrt, wenn nur dies für Denken gilt und das Denken nur dann sich frei weiß, insofern es vom Allgemein-Anerkannten und Gültigen abweiche und sich etwas Besonderes zu erfinden gewußt habe“.

Das habe ich nur aus dem Internet rauskopiert, weil es passte.

Hegel meint also, dass man als Denkender vom allgemein Anerkannten abweichen müsse, um wirklich frei zu denken. Das klingt wie die Rechtfertigung eines „Querdenkers“. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass sich freies Denken auch innerhalb des allgemein Anerkannten praktizieren lässt?

Man kann innerhalb des allgemein Anerkannten frei denken, wenn man im Makrokosmos denkt oder im Mikrokosmos. Du musst nur von der Hauptstraße abweichen. Das macht es allerdings nicht weniger absurd und meistens auch nicht weniger falsch. Das kann man bei den bei „Querdenkern“ sehen, aber vor allem auch bei den Flacherdlern: Es muss immer mit einer Bestätigung unterfüttert werden. Die fühlen sich nicht frei im Denken und auch nicht besser, solange nicht ein Zweiter kommt, der ihnen die Hand auf die Schulter legt und sagt: „Richtig, Reptiloiden regieren die Welt.“ In Wahrheit denken wir alle im Stillen immer frei.

Das persönliche Bedürfnis schlägt die Vernunft. Die Vernunft sagt dir, dass das achte Mal Fleisch in dieser Woche – und wir haben Mittwoch – nicht gut sein kann. Aber dann ist da dieser Hackbraten vom Montag, eine gigantische Portion, die so gut aufzuwärmen ist. Torsten Sträter, Autor und Komiker

Hegel sagt, dass Freiheit nicht reine Willkür ist, sondern der Mensch über die Möglichkeit verfüge, zusätzlich von der Vernunft Gebrauch zu machen. Tun das genügend Menschen?

Da spricht dann wieder das Bedürfnis.

Genau. Vernünftiger wäre, sich mal auszurechnen, mit wie viel Geld im Monat komme ich aus plus 10 Prozent für Urlaub und Kikeriki – und mich dann in ein Ehrenamt zu stürzen, um mein Karmakonto aufzuladen und mich nützlich zu machen. Sinn ist das A und O der menschlichen Existenz.

Aber ist es nicht auch sinnvoll, was Sie tun? Sie opfern sich im Steinbruch der Unterhaltung für das Wohlbefinden des Publikums! Das ist doch auch ein Beitrag zum Gelingen einer Gesellschaft, oder nicht?

„Ich opfere mich im Steinbruch der Unterhaltung!“ Das könnte die Überschrift werden. Aber darunter müsste dann ehrlicherweise stehen: „Älterer Mann arbeitet weniger als halbtags für gutes Geld in den schönsten Städten Deutschlands / Ego wird gefüttert durch unverhältnismäßig viele Lacher / Erschaffen wird nichts.“ Ein echtes Opfer kann ich darin nicht sehen.

„Älterer Mann arbeitet weniger als halbtags für gutes Geld in den schönsten Städten Deutschlands“: Torsten Sträter bei einem Auftritt in Leipzig. © Quelle: Christian Modla

Stichwort Sinn: Kommt es vor, dass Sie einen Gedanken, den Sie in die Welt pflanzen möchten, in einen Gag packen, damit er besser flutscht?

Ja, das passiert schon mal. Aber ich bin kein Kabarettist. Ich bin nicht gezwungen, permanent auf die Verfehlungen der Regierung zu reagieren. Und es gibt ja genug andere Leute, die das sehr schön machen. Ich kann mich dafür an Barfußschuhen abarbeiten. Manchmal habe ich einen hellen Moment, und dann gibt es ein echtes Anliegen, das ich gern transportieren will. Aber dann muss auch der Gag gut sein oder das Wortspiel oder die Sinnentstellung.

Ich finde es immer gut, wenn Gags weder rassistisch oder sonst wie diskriminierend sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Humorfeld weit genug ist, um Witze zu machen, ohne dass Menschen schreien und weinend aufstehen und den Saal verlassen. Das geht. Torsten Sträter, Autor und Komiker

Bei vielen Künstlern wird es stattdessen schnell verletzend.

Können Sie etwas anfangen mit dem Satz „Der Witz wohnt als Parasit auf dem Leid“?

Ja, schon. Aber nicht jeder Witz wohnt auf dem Leid. Mancher Witz wohnt auch auf der Unbequemlichkeit, auf einer falschen Grund­annahme oder auf dem Charakter. Es ist nicht immer das tiefe Leid. Ich glaube, dass diese These von John Vorhaus, wonach Humor „Wahrheit und Schmerz“ sei, nicht endgültig ist. Man kann auch lustig sein über Themen, die Menschen nicht gleich an den Abgrund rücken, wie Wespen im Sommer. Auch darüber kann man lustige Sachen machen, die kein großes Umdenken in der Bevölkerung erfordern und die auch nicht den Schmerz und die Vergänglichkeit der Existenz bewusst machen müssen. Humor wird mir oft ein bisschen zu sehr als metaphysische Kunst verstanden. Es ist immer noch ein Handwerk.

Sie schreiben über die „glitzernde Form von Verzweiflung, die außerhalb des Ruhrgebiets Humor genannt wird“. Als Ruhrgebietler: Welche Verzweiflung meinen Sie?

Im Prinzip ist bei uns im Ruhrpott alles Käse. 50 Jahre haben wir die Zechen glorifiziert wie die Weltmeister. Immer unten, Kohleabbau, zwei Daumen verloren, Staublunge, egal. Dafür kriege ich immer einen Liter Milch umsonst und Kohlen in den Keller, bis der Arzt kommt. So. Und statt das jetzt abzureißen, stehen hier überall Industriedenkmäler herum, irgendwelche Fördertürme, von denen Kinder herunterfallen, und Kulturstätten noch und nöcher. Das machst du doch bei einem stillgelegten Edeka-Markt auch nicht! Da machst du doch auch keine Führung: „Guck mal, hier hat früher immer die Erika mit den Schwabbelarmen gesessen und hat abkassiert, aber in was für einer Geschwindigkeit!“ Wir sind hier im Ruhrgebiet so seltsam vergangenheits­verhaftet. Wir sind da nicht groß anders als viele im Osten, die jetzt von Soljanka erzählen und den alten Errungenschaften.

Westalgie statt Ostalgie.

Köln erfüllt diese Fixierung auf die Vergangenheit mit Leben, indem sie so paramilitärische Karnevals­aufmärsche machen, sich lustige Hüte aufsetzen und irgendwelche Orden verleihen zu grenzwertiger Musik. Und wir feiern halt unsere Industriedenkmäler und regionalen Helden.

Offener Talk über Depressionen: Torsten Sträter war zu Gast bei „Chez Krömer“ von Comedian Kurt Krömer. © Quelle: rbb/Daniel Porsdorf

Sie haben für das Gespräch mit Kurt Krömer über Ihre Depressionen den Grimmepreis erhalten. Haben Sie verstanden, warum dieses Gespräch so viele Menschen berührt hat? Ist es erleichternd, wenn zwei lustige Menschen sehr ernst über eine potenziell tödliche Krankheit sprechen?

Ich habe sofort vorausgesehen, dass das eine Welle machen wird. Der Witz ist: Bei den Sendungen von Kurt Krömer gibt es kein Vorgespräch. Bei jeder anderen Sendung gibt es sonst ein Vorgespräch, selbst wenn die nur heißt „Ein Loch ist im Eimer“, und du weißt genau, worum es geht, nämlich um einen Eimer, in dem ein Loch ist – es gibt immer ein einstündiges Vorgespräch. Da heißt es dann: „Imelda Marcos ist auch da, bitte beleidigen Sie die nicht.“ Bei Kurt nicht. Das machen die nicht. Die wollen dir vorher nicht sagen, was kommt. Vor der Sendung stand ich im zugigen Gebäude des RBB am Fenster und habe eine geraucht, dann kam Kurt rein, zog auch zweimal an der Kippe und sagte: Kann sein, dass wir über Depressionen sprechen. Das war’s. Mehr sagte er nicht.

Und als wir da in der Show saßen, ohne Publikum, draußen Schneesturm, wurde mir klar, worüber wir gerade sprechen und welche Wirkung das haben wird. Wir waren unvorbereitet. Wir waren ganz normal. Es war das erste und einzige halbwegs normale, unvorbereitete Gespräch, das ich jemals im Fernsehen geführt habe, vielleicht auch das letzte. Torsten Sträter, Autor und Komiker, über sein TV-Gespräch mit Kurt Krömer über Depressionen

Dann begann die Aufzeichnung.

Sie haben versprochen: „Von mir wird es nie eine Autobiografe geben. Sie würden sich zu Tode langweilen.“ Ich möchte das anzweifeln. Der kurze Abschnitt, in dem Sie auch zwei Fast-Suizidversuche schildern, ist sehr berührend.

Aber mehr will ich dazu wirklich nicht schreiben. Diese absolute, schonungslose Offenheit zum Thema Suizid ist für Leute, die damit zu tun haben, gar nicht gut. Außerdem muss man sagen: Autobiografien sind die Pest. Ich habe in meinem Leben nur vier bis fünf richtig gute gelesen. Die von Harry Belafonte war dabei, die von Elton John ist ganz fantastisch, die von Frank Sinatra ist weitestgehend erlogen, war aber auch toll. Ansonsten verlieren sich die Leute in der Überzeugung, dass sie großartige Schauspieler sind und deswegen wie selbstverständlich davon ausgehen, dass sie auch ein von A bis Z fantastisches Leben haben und interessant und liebenswert sind. Das ist oft einfach nicht der Fall. Wir sind alle, wenn es gut lief, zur Schule gegangen und haben alle was gegessen.

„Wir waren ganz normal“: Kurt Krömer (links) und Torsten Sträter bei der 58. Grimmepreisverleihung im Theater Marl im August 2022. Sie erhielten den Preis für ihre gemeinsame Sendung zum Thema Depressionen. © Quelle: picture alliance/dpa

Ist nicht das eigentliche Problem, dass Schauspieler und Musiker nicht automatisch auch gute Autoren sind?

Nicht unbedingt. Mario Adorf zum Beispiel, den ich sehr schätze, hat eine sehr interessante, toll geschriebene Autobiografie veröffentlicht. Der schreibt wirklich gut. Aber ich lese sehr viele Biografien, und die meisten sind nicht gut. Die beste Biografie, die es gibt, ist die von Stephen King: „Das Leben und das Schreiben“. Die Schwarzenegger-Biografie „Total Recall“ zum Beispiel, die ich signiert besitze, ist nicht gut. Er erzählt uns da vor allem, was für ein geiler Typ er ist, wie sein Mindset ist, wie er sich mit 16 selbst ein Fitness­studio gebaut hat und wie er dann Gouverneur wurde, das ist alles. Keine Abgründe.

Aber in diese Falle würden Sie doch nicht tappen. Sie sind doch bereit, sich nicht gut aussehen zu lassen.

Aber was wäre das für ein Buch? Dein Vater ist Busfahrer, deine Mutter ist Hausfrau, läuft alles, und samstags geht es in die Badewanne. Das kennen wir alles schon. Das hat Florian Illies wunderbar aufgeschrieben in „Generation Golf“. Dann müsste ich was aus der Schule erzählen, das müsste ich schon mächtig aufpimpen. Und daran muss ich mich erst mal erinnern! Wahrscheinlich müssten mich mehrere Menschen in Trance versetzen, damit ich mich daran überhaupt erinnere. Und dann müssten mir noch Sachen einfallen, die überraschend sind. Damit die Leute dann sagen: „Oha, das ist eine Sicht auf die Grundschule, die ich so noch gar nicht kannte.“ Die Leute verlieren sich immer darin, ihre Schulzeit abzubilden, und ich denke als Leser: „Joah, Tornister. Hatte ich auch.“

Wie käme ich dazu, eine Biografie zu schreiben über die Trivialität meines Lebens? Während es Menschen gibt, die Missbrauch erlebt haben, die geflüchtet sind? Solche Geschichten will ich lesen. Berichte, die mich mitnehmen, über Menschen, die in Konzentrationslagern waren. Das sind die Geschichten, die erzählt werden müssen. Wen juckt denn zum Teufel, wie ich bei den Bundesjugendspielen 1972 abgeschnitten habe? Torsten Sträter, Autor und Komiker

Es könnte doch aber Menschen helfen, wenn Sie beschreiben, dass man diese „ganze vollgekackte Wundertüte“ aus Armut, Depressionen, Angststörungen, Panik, Suizidgedanken, Schlaflosigkeit überstehen kann.

Ich bleibe überzeugt davon, dass es ein Gewinn wäre. Aber ich muss wohl damit leben, dass es kein Buch geben wird.

Ich finde schon, dass jeder ein Buch über sein Leben schreiben sollte – aber für seine Familie! Da steht dann drin, wie Onkel Gustav 1959 dieses Haus gebaut hat. Und dann ist ihm aufgefallen, dass es direkt neben einer Gefängnis­mauer steht. Und dann haben die die Mauer 1978 durch ein Gitter ersetzt. Und jetzt stehen die ganze Zeit Tabak schnorrende Häftlinge quasi in seinem Vorgarten. So ist es meinem Cousin passiert. Das kann man erzählen. Aber mein Leben? Nein.

Ich will niemandem unrecht tun, aber neuerdings ist es en vogue, sich als depressiv zu bezeichnen. Da gibt es Bilder von Menschen bei Instagram, die Schwarz-Weiß-Fotos von sich posten mit einer Tasse Filterkaffe und dann schreiben, sie hätten eine depressive Phase. Und darunter steht ein englisches Zitat von Jamie Foxx. Aus dieser Ecke muss die Depression raus. Es ist eine ernst zu nehmende Krankheit. Torsten Sträter, Autor und Komiker

Sie sind Schirmherr der Deutschen Depressionsliga. Der andere Schirmherr ist Harald Schmidt. Kennen Sie ein Bild, eine Analogie, die einem Nicht­betroffenen hilft, eine Depression zu verstehen?

Winston Churchill hat die Depression den „schwarzen Hund“ genannt. Sie selber schrieben: „Ich hörte auf, mich gut zu fühlen.“ Das klingt lapidar, aber ich finde, das ist ein sehr guter Satz.

Es gibt Tage, an denen geht es dir okay. Du wirst von nichts angebetet und von nichts behelligt, es läuft. Und dann gibt es Zeiten, in denen du aufhörst, dich gut zu fühlen. Du spürst den Unterschied genau. Das merkst du sofort. Dann ist es wichtig, das nicht als gegeben hinzunehmen. Was ich lange getan habe. Du denkst: Das bleibt jetzt so, bis du in die Grube fährst. Das ist aber Quatsch. Es ist behandelbar. Aber du sitzt am Fenster und bist neidisch auf Leute, die sich vollkommen gedankenlos von A nach B bewegen, lachend auf dem Fahrrad. Und du fragst dich: Wie kriegen die das hin? Wie schaffen die das, ihr Fahrrad aus dem Keller zu holen?

Wir sind allein auf der Welt, wenn wir uns kein Umfeld schaffen. Den allermeisten Menschen auf der Welt bist du egal. Die denken nicht über dich nach. Die denken vielleicht insgesamt nicht. Torsten Sträter, Autor und Komiker

Und die sind auch nicht alle gesund. Man sieht es nur von außen nicht.

Sie sind gelernter Herrenschneider. Das ist für Journalisten ein steter Quell der Freude wie Klaas Heufer-Umlaufs Vergangenheit als Friseur. Aber gibt es Aspekte der Herren­schneiderei, die Ihnen in Ihrem heutigen Beruf noch helfen?

Man trägt seine Vergangenheit natürlich immer mit sich rum. Du musst nur gucken, wie schwer dein Rucksack ist. Wenn du weder Missbrauch erlebt hast noch sonstige schlimme Dinge, hat dein Gepäck meistens ein Gewicht, das du tragen kannst. Ich bin halt nun mal Herrenschneider. Der Vorteil: An diesem Handwerk hat sich nichts verändert. Ich werde immer eine Hose kürzen können. Ich werde immer bügeln können. Selbst anfertigen würde ich aber nichts.

Das heißt, auch Ihre Mützen nähen Sie nicht selbst?

Die kaufe ich. Es ist immer dasselbe Modell. Kostet einen Zehner. Ich trage die ja auch nicht auf Krampf. Wenn es zu heiß wird, nehme ich sie ab. Du kannst in einem Laden mit 28 Grad nicht als Einziger mit Wollmütze dastehen.

Welchen Anteil an Ihrem Erfolg hat Ihre markante Stimme?

Das weiß ich nicht. Das ist schwer zu sagen. Ich kriege schon mal Komplimente für meine Stimme, die ich mir persönlich erraucht und ersprochen habe über die Jahrzehnte. Ich glaube, mit gutem Material ist die Stimme egal. Aber sie ist nicht hinderlich bei CD‑Aufnahmen. Und wenn man besonders krude Thesen mit einer sanften, tiefen Stimme vorträgt, hat das einen verstärkenden Effekt.

Zur Person Torsten Sträter, geboren 1966 in Dortmund, ist Horror- und Comedyschriftsteller, Hörbuchsprecher, Synchronsprecher und Komiker. Nach der Schule absolvierte eine Ausbildung zum Herrenschneider und arbeitete bei einem Herrenausstatter im Verkauf sowie anschließend zwölf Jahre lang in der Spedition seiner Familie. Parallel schrieb er Kurzgeschichten, mit denen er bei Poetry-Slams und auf Kleinkunstbühnen auftrat. Er ist mit wechselnden Bühnenprogrammen unterwegs, tritt regelmäßig bei Fernsehsendungen wie „Nuhr im Ersten“ und „Extra 3“ auf und gewann die erste Staffel der Amazon-Serie „Last One Laughing“. Inzwischen hat er gut ein Dutzend Bücher mit humorvollen Kurzgeschichten veröffentlicht, zuletzt „Du kannst alles lassen, du musst es nur wollen“ (Ullstein, 288 Seiten, 19,90 Euro). Seit Januar 2018 ist Sträter, der vor allem in den Neunzigerjahren an Depressionen litt, die er in seinem Werk auch thematisierte, Schirmherr der Deutschen Depressionsliga. Für sein Gespräch mit Kurt Krömer über ihre Depressionen in der Sendung „Chez Krömer“ im März 2021 wurden Krömer und er 2022 mit dem Grimmepreis in der Kategorie „Unterhaltung“ ausgezeichnet. Sträter ist Vater eines Sohnes und lebt in Waltrop.

Sie sind jetzt 56 Jahre alt und zitieren Henry Ford mit dem Satz: „Nimm die Erfahrung und die Urteilskraft der Menschen über 50 heraus aus der Welt, und es wird nicht genug übrig bleiben, um ihren Bestand zu sichern.“ Was genau würde passieren?

Die Leute würden fortwährend auf das Unbeholfenste versuchen, sich selbst neu zu erfinden. Das passiert ja jetzt auch. Der Anteil von über 60‑Jährigen auf Instagram ist gering. Warum? Weil die schon vor Jahrzehnten erkannt haben: Ja, wir sind alle etwas Besonderes, das heißt aber nicht, das jeder auch etwas kann, das so außer­gewöhnlich ist, dass man es der Welt unbedingt präsentieren müsste. Heute will jeder prominent sein, ohne allzu viel zu investieren oder etwas Interessantes zu können. Sehr viele erwarten, gefeiert zu werden, weil sie sie selbst sind.

Nutzen Sie TikTok?

Es gibt auf TikTok einen Typen, der kocht Gerichte, und zwar mit lauter schwach­sinnigen Wortspielen, und ich lache mich scheckig und die Rezepte sind gut. Aber du hast eben auch sehr, sehr viele Leute, die sagen: „Ich teste heute mal für dich diesen Energydrink.“ Und das ist für sie eine Rechtfertigung, zehntausend Follower zu haben. Mir ist aber völlig egal, ob dem Typen Red Bull Mango schmeckt oder nicht. Und manche können wirklich gar nichts. Die präsentieren von sich professionell aufgelöste Bilder, professionell fotografiert und arrangiert mit perfektem Make-up und extra angereister Visagistin, um dann so ein flaches „Lieb dich, wie du bist“-Zitat zu bringen, als sei das etwas Neues und Erkenntnis­reiches. Da wäre es gut, wenn du solche Plattitüden auch mal einem sagst, der in Kiew im Keller sitzt oder seit Langem erwerbslos ist in Gelsenkirchen-Buer. Diese Menschen leben davon, dir vorzumachen, dass sie Menschen seien wie du und ich. Als sei das allein schon bemerkenswert.

„Ich bin ein sehr ruhiger alter Mann in einer hysterischen digitalen Welt“, sagten Sie. Welche Aufgabe haben in dieser Welt die Älteren?

Die Älteren sagen: „Andere Mütter haben auch schöne Töchter.“ Die sagen: „Kommst du heute nicht, kommst du morgen.“ Die sagen: „Es wird gegessen, was auch den Tisch kommt.“ Viele Ältere können das Leben einfach besser bewerten, weil sie das meiste davon gesehen haben – abgesehen natürlich von denen, bei denen geistig noch 1933 ist. Die Jüngeren dagegen halten Technologie für die Lösung aller Probleme. Dabei ist das einzig Gute daran wahrscheinlich die verbesserte Kommunikation, und dass du jetzt einen Ober­schenkel­knochen aus dem 3‑D-Drucker kriegst. Oder dass du dir im Einkaufs­zentrum die Augen lasern lassen kannst, in zwei Stunden.

Den Harald Martenstein machen im fortgeschrittenen Alter jetzt Strömungen in der Gesellschaft wütend wie zum Beispiel das Gendern. Wenn du darin ein Aufregungspotenzial siehst, dann möchtest du dich empören, obwohl du ahnst, dass es sinnlos ist. Das Gendern wird sowieso kommen. Torsten Sträter, Autor und Komiker

Ich bin jetzt 49 und habe ein bisschen Angst, dass jenseits der 50 automatisch so eine Art Marten­steinisierung einsetzt, dass man quasi unleidlich wird vor lauter Erfahrung. Wie sehen Sie das?

Sie selbst gendern nicht?

Nein. Ich nehme mir aber die Zeit, die Leute auch ausführlich durchzu­begrüßen: die Binären, die Nichtbinären, die Damen, die Frauen, die Transmenschen, die vorher Frauen waren und jetzt Männer sind und die ja dann auch wieder bei „Damen und Herren“ mit drin sind. Das akzeptiere ich alles vollumfänglich. Gendern werde ich aber wohl nicht, dazu bin ich zu vernarrt darin, Schachtelsätze zu schreiben, in denen ich mich wirklich an alle wende. Das Gendern ist nicht die eleganteste Form der Sprache, da muss es noch etwas Besseres geben. Aber ich verstehe den Ansatz. Es geht um Inklusion, und das ist gut, richtig und wichtig. Und ob du dich darüber aufregst oder nicht, spielt keine Rolle.

Herr Sträter, vielen Dank für das Gespräch.