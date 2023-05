Tragischer Unfall: Hamburger Reeder Bertram Rickmers ist tot

Hamburg. Der Hamburger Reeder Bertram Rickmers ist tot. „Herr Rickmers verstarb völlig überraschend in der Nacht zu Montag zu Hause“, heißt es in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Mitteilung der Geschäftsleitung des Unternehmens Asian Spirit Steamship Company an die Belegschaft.

Der 71-Jährige entstammte aus einer Reeder-Dynastie und war Chef des Schifffahrtsunternehmens. Zunächst hatte die „Bild“ berichtet. Demnach war Rickmers in der Familienvilla eine Treppe hinabgestürzt. In Unternehmenskreisen war von einem tragischen Unfall die Rede.

RND/dpa