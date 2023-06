US-Schauspieler Jay Johnston wegen Beteiligung am Kapitolsturm angeklagt

Der US-Schauspieler Jay Johnston muss sich in Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington, D. C., vor Gericht verantworten. Der 54-Jährige, der in Serien wie „Arrested Development“, „Bob’s Burgers“ und Filmen wie „Anchorman: The Legend of Ron Burgundy“ mitgewirkt hat, wurde in Kalifornien verhaftet. Das berichtet der Nachrichtensender NBC News. Demnach lautet die Anklage auf Behinderung von Beamten bei Unruhen sowie auf mehrere Ordnungswidrigkeiten.

Johnston soll zu den Hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Aufruhrs in der US-Hauptstadt gehört haben, die von Onlinedetektiven identifiziert, aber nicht verhaftet wurden.

Wie NBC unter Berufung auf Gerichtsdokumente schreibt, soll Johnston den oberen Westtunnel des Kapitols betreten haben, wo einige der heftigsten Angriffe des Kapitolsturms vom 6. Januar 2021 stattfanden. Er soll Randalierern geholfen haben, ihre Augen auszuspülen. Zudem soll er geholfen haben, Angreifer mit gestohlenen Schilden der Kapitolspolizei auszustatten.

Bereits am 8. März 2021, also gut zwei Monate nach dem Sturm auf das Kapitol, soll nach FBI-Angaben ein Anwalt, der Johnston vertritt, das National Threat Operations Center des FBI kontaktiert haben. Mitarbeiter von Johnston hätten auch eine Nachricht von Johnston übermittelt, in der dieser zugab, am 6. Januar im Kapitol gewesen zu sein.

Hunderte weitere Festnahmen geplant

Der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gilt als einer der schwärzesten Momente der US-Geschichte. Anhängerinnen und Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald hatten damals versucht, die Zertifizierung der Präsidentschaftswahl 2020 zu verhindern. Donald Trump hatte bereits vor der Wahl Fehlinformationen gestreut und behauptet, wenn er verliere, könne das nur daran liegen, dass die Wahl „gestohlen“ worden sei. Als dann Joe Biden erfolgreich aus der Wahl hervorging, rief Trump dazu auf, am 6. Januar nach Washington, D. C., zu kommen. Auf Twitter hatte er geschrieben: „Be there, will be wild!“ (Seid dort, es wird wild!) Während im Kapitol die Zertifizierung der Wahl lief, hielt Trump eine Rede, in der er seine Anhängerschaft dazu anstachelte, „gemeinsam zum Kapitol“ zu gehen, um „unser Land zurückzuerobern“.

Fünf Menschen wurden bei den Auseinandersetzungen zwischen Trumps Anhängerschaft und Sicherheitskräften des Kapitols getötet, es gab zahlreiche Verletzte, darunter 140 Polizeikräfte. Mehr als 1000 Menschen wurden in Zusammenhang mit dem Angriff auf das Kapitol festgenommen, Hunderte weitere Festnahmen sind geplant.

RND/dad

