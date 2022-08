Hamburg/Köln. Schauspielerin Sabine Postel (68, „Die Kanzlei“) hat sich nach eigenen Worten kürzlich auf einer Flugreise mit Corona infiziert – und leidet noch unter den Folgen. „Ich bin nach Schottland gereist, um dort meinen Sohn und seine Familie zu besuchen. Wenn Sie da vor dem Rückflug lange in der Schlange stehen mit Menschen, die in Großbritannien keinen Mundschutz mehr tragen müssen, ist das wohl leider fast vorprogrammiert“, sagte Postel der Deutschen Presse-Agentur.

Sie fügte hinzu: „Ich bin geimpft und geboostert - und trotzdem hat es mich nieder gerungen. Da hat man sich seit mehr als zwei Jahren wieder in die Welt hinausgewagt – und bumm, erwischt es einen.“ Die Nachwirkungen der Virusinfektion seien doch erheblich, erklärte der TV-Star. „Es ist nicht so, dass man sich sofort wieder fit fühlt und Purzelbäume machen möchte“, scherzte die Wahl-Kölnerin.

„Man muss schon vorsichtig sein“

Während des Filmens der fünften Staffel der ARD-Krimiserie „Die Kanzlei“ von April 2021 bis zu diesem Frühjahr habe sie nach Drehschluss in einer kleinen Wohnung in Hamburg praktisch in Isolation gelebt. Sie habe nicht einmal ihre Mutter in Köln besucht, um die Arbeiten nicht zu gefährden. Postels Mahnung an alle: „Man muss schon vorsichtig sein und darf sich nicht in dem Sicherheitsglauben wiegen, dass man mit vielen Impfungen geschützt ist und dann nichts kriegt. Das ist nicht der Fall.“

In den neuen 13 Folgen von „Die Kanzlei“ ist die Schauspielerin wieder als Anwältin Isabel von Brede unter anderem neben Herbert Knaup als Kollege Gellert zu erleben.

RND/dpa