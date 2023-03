Udo Lindenberg im Bundesrat: „Bei schwierigen Entscheidungen einen Blick auf das Peace-Zeichen werfen“

Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend

Brand in der Helmut-Wriedt-Halle Kiel: Es gab keinen Feueralarm

Am Donnerstagabend hat es in der Helmut-Wriedt-Halle in Kiel gebrannt. Die Sportmannschaften, die sich in der Halle befanden, kamen nicht zu Schaden – gewarnt wurden sie jedoch nicht.