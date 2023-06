Michael Fassbender kracht bei 24-Stunden-Rennen von Le Mans in Leitplanke

Le Mans. Der deutsch-irische Schauspieler Michael Fassbender (46, „X-Men“) ist am Sonntag beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans verunfallt. Der Hobbyrennfahrer krachte mit seinem Porsche 911 in eine Streckenabsperrung. Fassbender blieb bei dem Unfall unverletzt, der gebürtige Heidelberger konnte sein Auto sogar noch zurück in die Box fahren. Der Wagen konnte allerdings nicht mehr repariert werden und schied aus.

Unfall wenige Minuten vor Ende der Rennschicht

Sein Team Proton Competition schrieb auf Twitter: „Wir sind entsetzt! Das Auto 911 nimmt nicht mehr am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil.“ Der Unfall habe sich wenige Minuten vor dem Ende der sechsstündigen Rennschicht des 46-jährigen ereignet. „Michael Fassbender verlor die Kontrolle über das Auto und fuhr in die Leitplanke“, hieß es weiter.

Michael Fassbender in seinem Porsche auf der Strecke von Le Mans. © Quelle: IMAGO/GEPA pictures

Zweite Le-Mans-Teilnahme für Fassbender

Für den Hollywoodstar war es die zweite Teilnahme an dem legendären Motorsportevent. Bereits im vergangenen Jahr stieg er in der französischen Stadt in einen Porsche 911. Mit seinen Team erreichte er den 51. Platz. Einen Unfall baute er damals im Qualifying.

Seit 2018 fährt Fassbender regelmäßig Autorennen für den Sportwagenbauer aus Stuttgart.

