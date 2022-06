US-Präsident Biden stürzt mit Fahrrad um

18.06.2022, USA, Rehoboth Beach: Joe Biden, Präsident der USA, fährt mit seinem Fahrrad auf eine Menschenmenge zu am Gordons Pond in Rehoboth Beach. Der Präsident stürzte von seinem Fahrrad, als er versuchte, abzusteigen um die Menge zu grüßen. Biden verbringt das Wochenende in seinem Haus in Rehoboth Beach.

© Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa