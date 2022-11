Vader Abraham: Niederländischer Sänger Pierre Kartner ist tot

Ostsee-Sturmflut: Was erinnert Sie an das Hochwasser von 1872?

In der Nacht vom 12. auf den 13. November jährt sich die Sturmflut von 1872. Sie gilt als die schwerste Hochwasserkatastrophe an der westlichen Ostsee. Von den Folgen ist heute nur noch wenig sichtbar. Erinnerungen lagern in Archiven – und in Ihrem Familienbesitz? Schicken Sie uns davon ein Foto!