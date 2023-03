Schlagerikone Vicky Leandros sagt tschüs: Beim Tourauftakt gibt‘s Blumen vom Scooter-Sänger

Vicky Leandros will sich nach mehr als 50 Jahren Schlagerkarriere von der Bühne verabschieden. Ihre letzte Tour beginnt sie in der Hamburger Elbphilharmonie - auf ihre größten Hits folgt tosender Applaus.

Hamburg. Mit strahlendem Lächeln begrüßt Vicky Leandros ihr Publikum zum Auftakt ihrer Abschiedstournee in Hamburg. Die 70-Jährige singt am Samstag in der ausverkauften Elbphilharmonie ihre größten Hits, darunter „Ich bin wie ich bin“ und „Tango d’Amour“. Das Konzert bildet den Auftakt ihrer Tour „Ich liebe das Leben“, die die letzte der Schlagersängerin sein soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die Zuhörerinnen und Zuhörer es seit gut 57 Jahren von Vicky Leandros gewöhnt sind, erfüllt sie mit ihrer Präsenz den gesamten Saal. In einem bodenlangen Glitzerkleid steht sie auf der Bühne, augenscheinlich in Topform. Warum sie nach der Deutschlandtour trotzdem den Schlussstrich ziehen will, erklärt sie so: „Ich hatte aus meinem Gefühl heraus gedacht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt wäre. Ich möchte nicht an den Punkt kommen, an dem ich Sie nicht mehr mit meiner Stimme erreiche.“

Unterstützt von Band und Streichquartett spielt Leandros unter anderem „Ich hab die Liebe gesehen“ und „Verlorenes Paradies“. Auch „Après toi“ fehlt nicht - mit dem Song hatte sie 1972 den Eurovision Song Contest gewonnen. Am meisten gefeiert wird am Samstag aber „Ich liebe das Leben“.

Tosender Applaus und Blumen

„Bei diesem Song habe ich immer ein Problem“, sagt die Sängerin bei der Ankündigung. „Da brauche ich immer einen Chor dazu.“ Das Publikum stimmt selbstverständlich mit ein, die Sängerin überlässt zwei Männern in der ersten Reihe bei „Blau wie das Meer“ sogar kurze Zeit ihr Mikrofon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Schluss gibt es tosenden Applaus und Blumen, den ersten Strauß überreicht Scooter-Sänger H.P. Baxxter, mit dem Leandros 2011 „C'est bleu“ aufnahm. Das letzte Konzert der Tour ist für den 24. März nächsten Jahres in Nürnberg geplant. Bis dahin will der Schlagerstar noch in 17 weiteren Städten Deutschlands auftreten.

Mit zahlreichen Platin-Awards und rund 55 Millionen verkauften Tonträgern weltweit blickt Vicky Leandros auf eine Karriere zurück, die sie sehr glücklich gemacht habe, erzählt sie. Über die Kritik eines Journalisten zu Beginn ihrer Laufbahn konnte sie am Samstag nur lachen - der Mann habe sie damals als „Eintagsfliege“ bezeichnet.

RND/dpa