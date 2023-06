Victoria Swarovski: „War naiv zu glauben, dass man sein Leben so lange im Voraus planen kann“

Im Leben von Moderatorin Victoria Swarovski („Let‘s Dance“), die im August 30 Jahre alt wird, änderte sich zuletzt viel. Sie steht vor der Scheidung von ihrem Ehemann Werner Mürz und machte vor Kurzem ihre neue Beziehung mit Red-Bull-Unternehmer Mark Mateschitz öffentlich. Vor wenigen Jahren hatte sie sich das noch anders vorgestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

So hatte Swarovski vor zwei Jahren noch in einem Interview gesagt, dass sie sich vorstellen könne, mit 30 Jahren Mutter zu sein. Nun erklärte sie im Gespräch mit der „Bunten“: „Es war damals von mir vielleicht etwas naiv zu glauben, dass man sein Leben so lange im Voraus planen kann. Heute würde ich sagen: Ich freu mich auf alles, was passiert und es kommt, wie es kommt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ex-Mann: „Gibt keinen Rosenkrieg“

Ihr neuer Freund Mateschitz stammt wie sie aus Österreich. Daher zieht es auch sie wieder mehr in die Heimat. „Ich werde dieses Jahr sehr viel Zeit in Österreich verbringen, weil es da superschön ist“, sagte die „Let‘s Dance“-Moderatorin dem Magazin.

Gerüchte, dass es zwischen ihr und Ex Mürz gerade einen Rosenkrieg gibt, wies dieser gegenüber der „Bunten“ wiederum zurück: „Es gibt keinen Rosenkrieg, keinen Streit über gemeinsame wirtschaftliche Investments-/Vermögenswerte und auch keinen Streit über den Lebensmittelpunkt der Hunde“, sagte der Münchner Unternehmer demnach.

RND/hsc