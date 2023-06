„Walk of Fame“: 31 neue Sterne für den berühmten Bürgersteig in Hollywood

Los Angeles. Sternstunde auf dem „Walk of Fame“: Stars wie Chris Pine, Gal Gadot, Maggie Gyllenhaal, Christina Ricci, Michelle Yeoh, Eugene Levy oder Kerry Washington zählen zu den 31 Auserwählten, die 2024 mit einem Stern auf dem berühmten Bürgersteig in Hollywood geehrt werden sollen. Dies gaben die Verleiher der Auszeichnung am Montag bekannt. „Black Panther“-Star Chadwick Boseman (1976 - 2020) soll posthum verewigt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Zu den Musikern, deren Namen in den Bürgersteig eingelassen werden, zählen unter anderem Gwen Stefani, Toni Braxton, Def Leppard, Sammy Hagar, Brandy und Rapper Dr. Dre. Die neuen Kandidaten wurden unter Hunderten prominenten Anwärtern ausgewählt. Die Termine für die Enthüllung der Plaketten im nächsten Jahr sind noch nicht bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der „Walk of Fame“ ist eine Bürgersteigstrecke am Hollywood Boulevard in Los Angeles, in den die sternförmigen Plaketten eingelassen werden. Seit 1960 wurden über 2700 Sterne vergeben.

RND/dpa