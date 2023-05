﻿Warum wir den royalen Pomp nicht brauchen, ihn aber trotzdem so spannend finden

Elendig lang wird es. Herrlich lang. Mit britischen Krönungen kenne ich mich nicht so gut aus, die letzte ist immerhin fast 70 Jahre her. Wohl aber mit königlichen Hochzeiten. Und Beerdigungen. Und wenn man da vor Fernseher und/oder anderem Endgerät sitzt, verbringt man eine herrliche Zeit mit Warten. Mit huldvollem Warten. Das Warten wird süß, denn es wird von den andächtigen, getragenen Flüsterstimmen der Kommentatorinnen und Kommentatoren gefüllt. Angereichert mit allerlei Randinformationen zu den Mythen, Riten und Insignien, die die königliche Familie umgeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt gleich möchte ich aber einen Disclaimer einfügen. Ich. Bin. Kein. Royal-Fan. Ich lese die „Gala“ auf der Toilette oder im Wartezimmer, falls überhaupt. Und sobald ich über Royals nachdenke, gibt es so wahnsinnig viel über Charles und Konsorten, das mich wahnsinnig macht. Wahnsinnig wütend. Wahnsinnig fassungslos. Wahnsinnig skeptisch. Das britische Königshaus hat seine Legitimität über Jahrhunderte mit Brutalität und Gewalt untermauert. Wie andere auch. Doch die anderen sind im Strudel wieder anderer Gewalten untergegangen. Die Fänge der Kolonialzeit hingegen sind noch heute in der ganzen Welt spürbar, durch willkürliche gezogenen Landesgrenzen, durch Wohlstandsverteilung, durch asymmetrische Visarechte. In Großbritannien aber lebt die Monarchie. 102 Millionen Pfund (116 Millionen Euro) haben im vergangenen Jahr britische Steuerzahlende für die königliche Familie ausgegeben. 102 Millionen Pfund Sozialausgaben. Für eine Familie. Eine einzige.

Lesen Sie mehr: Charles bekommt die Krone: Verfolgen Sie die Krönung des Königs im Liveblog

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein Entrinnen vom Blingbling

Aber das hier soll kein überbordender Rant werden. Das wäre zu einfach. Und unehrlich. Denn wenn es wirklich so wäre, dass die Royals für mich überholt sind, unbedeutend und klein in ihren lustigen Kostümchen, gefangen in hohlen Etiketten, dann würde ich mich nicht so aufregen, oder? Dann würde ich die „Gala“ nicht mal mehr auf der Toilette lesen, dann würde ich nicht auf Artikel mit Kates Beauty-Geheimnissen klicken. Also. Warum weiß ich, dass Meghan nicht zur Krönung anreisen wird? Warum diskutiere ich über die verschiedenen Kronen, die Hütchen-Wechsel-Dich auf Charles‘ Kopf spielen werden? Warum lese ich Texte, die mich über Charles‘ Skurrilitäten informieren, wie dass er immer seinen eigenen Klositz mit auf Reisen nimmt?

Warum sitze ich dann am Krönungstag mit den anderen Sterblichen, Nicht-Erwählten vor dem TV und lasse mich von den spannenden bis nicht spannenden Fakten der Kommentatorinnen und Kommentatoren berieseln? So eine Krönung ist ein bisschen wie eine Sonnenfinsternis. Wenn man Pech hat, kommt sie nur alle 70 Jahre vorbei, da sollte man schon gucken, dass man sie nicht verpasst. Denn später wackelige Videos bei Youtube zu gucken ist nur der halbe Spaß, man springt zu schnell zu den spannenden Stellen und vergisst dabei das kollektive süße Warten. Die britische königliche Familie glitzert und ich lasse mich genüsslich blenden. Ich warte gebannt auf die holprige goldene Staatskutsche, die so sehr nach Aschenputtels Kürbisgefährt aussieht, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass sie nicht aus Plastik ist und sonst bei Disney World umherfährt. Ich verliere mich so sehr in historischen Dimensionen und Märchennarrativen, dass ich mich nicht frage: Wo kommt eigentlich das Gold her, das über die gesamte Kutsche gezogen wurde?

Märchen im kollektiven Bewusstsein

Die Royals haben mit ihren Märchengeschichten unser kollektives Bewusstsein infiltriert – und das auch in Deutschland oder in den USA, wo sie noch nicht einmal mehr eine symbolische Rolle spielen. Am Tag der Krönung wird dieses Märchen akut lebendig. Es ist ja nicht nur die Kutsche, es gibt auch die „Supertunica“, über und über mit Gold bestickt, dazu die Krönungsrobe. Es gibt ein wirkliches Zepter, die Kugel mit dem Kreuz, die Kronen (wichtig: Mehrzahl), den Krönungsthron. Es gibt einen handgemalten Schirm, der den König bei der Salbung vor den Normalsterblichen verbirgt.

Ist es reines Entertainment, das uns die Krone liefert? Einerseits ja. In den Redaktionskonferenzen ist die Erwähnung der Royals gern ein Lächeln wert, während in der Mittagspause aber dann doch über Krönchen diskutiert wird. Und was ist mit dem Andererseits? Einen Hinweis gibt ein Text von 1953 aus dem britischen „Observer“, kurz vor der Krönung Elizabeth II. Denn mit dem vorangegangenen Tod von König George VI. habe das Land eine kollektive Trauer erlebt, eine Emotionalität verbreitet im ganzen Land, die die Politik nicht hervorrufen könne. „Was stattgefunden hat, ist eine Wiederentdeckung der vergessenen und mysteriösen Funktion des Regierens im Gegensatz zur prosaischen Regierungsfunktion des Herrschens“, schrieb der „Observer“ damals. Allerdings herrscht nun die Königsfamilie mit ihrer symbolischen Macht zwar über Großbritannien und weitere 14 Staaten, aber darunter fällt Deutschland ganz definitiv nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Bild aus einem Märchen. Ein Hologramm der jungen Königin Elizabeth II. ist im Fenster der goldenen Staatskutsche im Juni 2022 während der Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der Queen zu sehen. Auch König Charles III. fährt in dieser Kutsche zur Krönung. © Quelle: Richard Dawson/PA Wire/dpa

Kate oder Kardashian?

Wo ist dann der Unterschied zwischen dem Interesse an Kim Kardashian oder Kate? Nun, Kardashian Clan oder königlicher Clan: Beide sind eine Wissenschaft für sich. Man kann Farbsymboliken als Statements in der Kleidung lesen, Zwists und Versöhnungen nachzeichnen. Hierarchien innerhalb der Clans veranschaulichen. Man kann sich tief in die Materie hineingraben, Interviews hier, Auftritte da.

Doch haben die royalen Promis noch einen entscheidenden Vorteil: Sie sind niedrigschwelliger. Selbst wenn ich nicht weiß, ob Kate Blumenkranz oder Tiara zur Krönung tragen wird und ob das für Bescheidenheit stehen könnte: Ich weiß mindestens durch Märchen und das kollektive Bewusstsein, dass Kronen ganz oben auf den Kopf von Königinnen und Königen gehören. Ich weiß, dass es eine Etikette am Hofe gibt. Durch Geschichte und Geschichten weiß ich, dass sich durch Missachtung von Riten und Etiketten Staatsaffären auslösen lassen. Vielleicht weiß ich sogar noch, dass die Ehe mit einer Geschiedenen, also die Missachtung einer bis dahin geltenden gesellschaftlichen Regel, überhaupt dazu führte, dass Elizabeth Königin wurde.

Es gibt eine Szene aus der britischen Netflix-Serie „The Crown“, die mitnichten als Dokumentation verstanden werden darf. Wohl aber als Spiegel, wie die royale Familie gelesen wird. Die junge Königin Elizabeth reist mit ihrem Mann Philip nach Australien. Sie sitzen im schicken Auto und lächeln und winken und lächeln und winken und lächeln und winken. Irgendwann kann Elizabeth nicht mehr lächeln, hat Krämpfe in den Wangen. Sie bittet den Leibarzt, ihr ein Medikament zu spritzen, das die Krämpfe lösen soll. Philip ist empört, oh dear, alles ist wirklich sehr dramatisch. Elizabeth, die die Zuneigung der Australier für sich gewinnen muss, sagt eindringlich: Sie müsse dies tun. Es wäre eine Frage des Überlebens der Monarchie und des Staates. Und so diskutiere ich ja bei jeder Kleiderauswahl, mit jedem neuen Hut, mit jeder Einhaltung oder auch Missachtung der Etikette sogar ja fast Staatsfragen. Sage ich mir zumindest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Profis im Winken: Elizabeth, 1951 noch Prinzessin, winkt in London Passanten zu. Ein Bild wie aus einem Märchen. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Zur Identifikation trägt auch die Mediennutzung bei. Anders als noch zur Krönung von Queen Elizabeth gibt es nicht einen oder zwei Artikel pro Tag in der Tagesausgabe einer jeden Zeitung, sondern Riesenhaufenberge von Google-Listen. Und das sind nicht nur wir Medien. Auch Privatpersonen oder die Presseabteilungen der Royals selbst spülen Inhalt um Inhalt in die Welt. Es gibt kein Entrinnen von Royals in der mediengesättigten Gesellschaft.

Wir wollen doch alle nur Heldinnen sein

Etwas, das Kardashians und Kates hingegen eint, ist die Identifikation. „Wir sind soziale Tiere“, sagte Frank Farley, Professor und Psychologe an der Temple University und ehemaliger Präsident der American Psychological Association, dem „Time“-Magazin vor der Hochzeit von Meghan und Harry. „Mit berühmten Medienfiguren, Menschen, von denen wir lernen, Prominenten und so weiter, leben wir oft einen Teil unseres Lebens durch sie.“ Auch wenn ich auf gar keinen Fall Königin sein will, spielen will ich sie vielleicht schon. Und so sehe ich Camilla und versuche beim Krönungsschauen wie sie den Kopf gerade zu halten, sodass dort eine kiloschwere Krone königlich drauf sitzen möge. Alle, die sich Fasching schonmal als Ritter, Ritterin, Prinz oder Prinzessin verkleidet haben, kennen vielleicht dieses Gefühl. Diese Sehnsucht galant, erhaben und fehlerfrei zu sein. Nach außen hin inszenieren sich die Royals zumindest so, und meistens schaffen sie es auch.

Wir alle tragen eine tief verwurzelte Verehrung für Heldinnen und Helden in uns. Ob Bilderbuch, Gute-Nacht-Geschichte, Jugendroman oder Klassiker: Jede Geschichte wird von einem Held oder einer Heldin getragen, von griechischen Sagen bis zum Marvel-Film. Schon in der Bronzezeit gab es unterschiedlich gearbeitete Beile, um die Stellung in der Gesellschaft zu markieren. Und die, die ganz oben standen, die Fürsten, die Königinnen, die hatten ganz besondere Grabbeigaben. Ganz besonderes Bling. Wir haben die Heldenverehrung sei Jahrtausenden verinnerlicht. Wir finden Pomp, Bling, Tamtam und Gloria geil, weil das alles so weit von uns weg ist und wir uns gleichzeitig dort hineindenken. Doch sollten wir dabei nicht vergessen, dass in der Supertunica auch ein Mann steckt. Dass unter der Zwei-Kilo-Krone ein Mann steckt. Und dass diese Menschen letztendlich Erdenwürmer wie wir sind. Und so absolut fehlbar.