Jenna Ortega wird (erst) 21 Jahre alt: Warum wir junge Promis oft älter schätzen

Mit ihrer Rolle als Wednesday Addams in der gleichnamigen Netflix-Serie wurde sie weltweit berühmt: Die US-Schauspielerin Jenna Ortega hat am 27. September Geburtstag. Und was wohl kaum jemand erraten würde, ist ihr Alter. Am Mittwoch erreicht Ortega in den USA gerade einmal die landesweite Volljährigkeit – sie wird 21 Jahre alt.

Dass junge Prominente tendenziell älter geschätzt werden, als sie tatsächlich sind, ist kein Zufall, erklärt der Altersforscher Sven Voelpel. „Wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, tritt die Person in der Regel selbstsicher auf. Diese Menschen reifen in manchen Bereichen, sowohl innerlich als auch körperlich, schneller und werden deswegen älter wahrgenommen“, sagt der Experte im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der Altersforscher Prof. Dr. Sven Voelpel. © Quelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress MP

Je fitter, desto jünger

Die Mystery-Serie „Wednesday“ von US-Regisseur Tim Burton war für Ortega, die während der Dreharbeiten noch 19 Jahre alt war, der Durchbruch. Die Netflix-Serie dreht sich um die gleichnamige Tochter der verschrobenen Gruselfamilie Addams. Auf einem Internat für übersinnliche Wesen geht sie einer Mordserie nach. Insbesondere ein exaltierter Tanz der Hauptdarstellerin bei einem Schul-Ball machte zum Beispiel auf Tiktok Furore. Die Serie knackte zahlreiche Rekorde.

Ortega stand bereits vor knapp zehn Jahren vor der großen Kamera. So spielte sie 2013 die Rolle der Annie in „Insidious: Chapter 2″ und die Tochter des Vizepräsidenten in „Iron Man 3″. In diesem Jahr ist sie im sechsten Teil der „Scream“-Reihe zu sehen. Im Herbst 2024 soll Ortega in der Fortsetzung von Tim Burtons Kultklassikers „Beetlejuice“ zu sehen sein.

Wie alt eine Person wirkt oder eingeschätzt wird, hänge generell von vielen Faktoren ab. „Bei einem 60. Geburtstag gibt es 60-Jährige, die sehen aus wie 75 Jahre und andere wie 45 Jahre“, erklärt Voelpel. „Unser kalendarisches Alter und unser biologisches Alter laufen nicht synchron.“ Der Professor hat mit seinem Team einen Alterstest entwickelt, mit dem man sein biologisches Alter errechnen lassen kann. In die Berechnung fließen Faktoren wie Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schlaf, Einstellung und soziale Kontakte ein.

„Das biologische Alter verrät uns, in welchem Zustand unser Körper wirklich ist. Als biologisches Alter bezeichnet man die Summe aus kalendarischem Alter und körperlichen sowie seelischen Einflüssen. Neben der Anzahl der Jahre (chronologisches Alter) hat eine Vielzahl von Faktoren Einfluss darauf, wie wir uns körperlich und seelisch fühlen“, heißt es zu der Erklärung des Tests.

Eine gesunde Lebensweise hält jung – wie bei Mick Jagger

Diese Faktoren ließen sich selbst gut und einfach einstellen, so Voelpel. Gesunde Ernährung statt Fast Food, viel Bewegung statt nur auf der Couch zu liegen. Voelpel nennt Rockstar Mick Jagger (80) als prominentes Beispiel dafür, wie eine gesunde Lebensweise jung halten kann. „Seine Funktionswerte sind sehr gut. Er isst sehr wenig und bewegt sich täglich mehrere Stunden auf der Bühne. Mick Jagger läuft mit 80 Jahren doppelt so viel wie Profifußballer in einem Fußballspiel“, betont der Experte.

Andersherum gibt es auch Prominente, die schneller gealtert sind, als ihr kalendarisches Alter. Vor allem bei Politikern sei das auffällig, sagt Voelpel. „Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, stehen unter extremem Druck und Stress. Barack Obama und Angela Merkel, die täglich schwierige Entscheidung mit großer Tragweite treffen mussten, sind beispielsweise sehr schnell gealtert“, erklärt Voelpel.

Solche großen politischen Aufgaben hat Ortega bisher nicht in ihrer Karriere vorgesehen. Weitere Geburtstage wird sie wohl als Schauspielerin feiern.

Mit Agenturmaterial.