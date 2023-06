Wer ist Jewgeni Prigoschin? Kindheit, Familie und Lebensstil des Wagner-Chefs

Jewgeni Prigoschin erreichte international als Chef der Privatarmee Wagner-Gruppe Aufmerksamkeit. In Russland ist der 62-Jährige schon viel länger bekannt. Seine Karriere als profesioneller Skilangläufer scheiterte an seiner Kriminalität, nach einem Gefängnisaufenthalt baute er sich ein Food-Empire auf, aus dem Firmen verschiedenster Branchen hervorgingen. Während er und seine Ehefrau das Familienleben privat halten wollen, zeigen die Kinder in sozialen Medien, welchen Lebensstil die Familie verfolgt.

Seine Eltern

Jewgeni Prigoschin wurde am 1. Juni 1961 in Leningrad geborgen. Es ist wenig bekannt über seine frühen Jahre. Er wurde im heutigen St. Petersburg von seiner Mutter Violetta Kirovna Prigoschin großgezogen. Sein Vater soll früh gestorben sein – weder der Name des Mannes noch Sterbedatum oder Todesursache sind bekannt. Sein Vater soll jüdischen Glaubens gewesen sein. Offenbar ist er Einzelkind. Zu Mutter Violetta scheint Jewgeni Prigoschin eine enge Verbindung zu haben. Sie hat einst als Ärztin, als Lehrerin für Ärzte sowie wissenschaftlich gearbeitet und sich alleine um ihren Sohn sowie um die kranke Großmutter gekümmert. Später heiratete sie Samuil Fridmanovich Zharkoy, der damit zum Stiefvater von Jewgeni Prigoschin wurde.

Inzwischen ist Violetta Kirovna Prigoschin als Künstlerin aktiv, mit 77 Jahren habe sie erstmals zum Pinsel gegriffen, heißt es in der Ankündigung zu ihrer ersten eigenen Ausstellung in der Molbert Gallery in St. Petersburg im Oktober 2017. Sie ist Gründerin des Kunstförderfunds „Paints of Life“ und der Galerie „Color of Life“, die laut ukrainischen Aussagen „der Durchführung propagandistischer Aktivitäten im Bereich der Kunst“ dienen.

Violetta und Jewgeni Prigoschin haben auch eine berufliche Verbindung. Sie war von 2008 bis 2017 Eigentümerin der Concord Management and Consulting LLC, eine Firma der Concord-Gruppe, die von Jewgeni Prigoschin gegründet wurde. Über diese Firma werden verschiedene Restaurants, Immobilien und Infrastrukturprojekte betrieben, sie ist zudem mit 50 Prozent an der LLC Megaline beteiligt, das die meisten Bauaufträge für das russische Militär erhielt. Zahlreiche Länder, darunter neben der Ukraine auch Neuseeland, Großbritannien, die USA und die EU-Staaten haben 2022 und 2023 gegen Violetta Prigoschin Sanktionen verhängt. Die heute 83-Jährige erreichte kürzlich einen Sieg vor Gericht in Luxemburg: Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sie keine wirtschaftlichen Beziehungen mehr zu ihrem Sohn oder dessen Unternehmen Concord unterhält. Die EU-Sanktionen wurden daraufhin aufgehoben.

Nach Violetta Prigoschin übernahm ihr Ehemann Samuil Zharkoy als CEO bei der Concord Management and Consulting LLC. Laut russischen Medienberichten soll Zharkoy 2022 verstorben sein.

Prigoschins Kindheit und Jugend

Jewgeni Prigoschin wurde und wird von seinen Freunden „Schenja“ genannt. Er besuchte das Sportinternat 62nd Sports Boarding School in St. Petersburg, das zukünftige Olympiateilnehmer ausbildet und dessen Schülerinnen und Schüler bereits 22 Goldmedaillen gewonnen haben. Prigoschin strebte eine Karriere als Skilangläufer an. Trainiert wurde er von seinem Stiefvater Samuil Zharkoy, der sich als Skitrainer einen Namen gemacht hatte. In einem Interview sagte Prigoschin einmal, dass er manchmal 50 Kilometer Skilanglauf am Tag mit seinem Stiefvater absolviert habe.

Kriminalität und Haft

Prigoschins sportliche Karriere endete, als er 18 Jahre alt war. Damals, im November 1979, wurde er wegen Diebstahls vom Leningrader Kubyschew-Gericht zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Zur Strafe musste er in einer Chemiefabrik arbeiten. 1981 stand er erneut vor Gericht – wegen Diebstahls, Raubes und Betrugs. Zudem soll er Minderjährige zu kriminellen Aktivitäten angestiftet haben. Prigoschin soll gemeinsam mit anderen etwa in St. Petersburg in die Villen reicher Menschen eingebrochen sein und Schmuck und Geld gestohlen haben. Eine Frau soll er auf der Straße ausgeraubt haben – dieser Vorfall führte schließlich zur Verhaftung von Prigoschin und seiner Bande. Prigoschin wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt, von denen er neun verbüßte.

Studium und Einstieg ins Food-Business

Als Jewgeni Prigoschin aus der Haft entlassen wurde, machte er 1990 mit seinem Stiefvater zusammen einen Hot-Dog-Stand in St. Petersburg auf. Es soll der erste dieser Art gewesen sein. In einem Interview sagte er einmal, dass der Rubel schneller rollte als seine Mutter diese in der Küche ihres Apartments zählen konnte. Sein Hot-Dog-Business führte dazu, dass er 1991 erstmals in die USA reiste.

Zu dieser Zeit soll Prigoschin ein Studium in Chemie und Pharmazie begonnen haben, das er aber abgebrochen haben soll.

In dieser Zeit traf er auch auf einen alten Klassenkameraden des Internats, Boris Spektor, der unter anderem ein Kasino betrieb. Prigoschin soll zu dieser Zeit auch in der Glücksspielbranche aktiv gewesen sein, recherchierten Journalisten. Spektor bot Prigoschin an, die Supermarktkette Contrast zu leiten und dort mit 15 Prozent einzusteigen. Insgesamt wurden zehn Filialen gegründet, ehe man die Linie änderte und gemeinsam mit einem Contrast-Mitanteilseigner ins Restaurantgeschäft einstieg. Prigoschins Traum, hieß es, sei es gewesen, ein Restaurant an einem Fluss zu eröffnen, was er 1995 mit einer Bar auf der Wassiljewski-Insel von St. Petersburg tat. Ein Jahr später folgte die Eröffnung des ersten Spitzenrestaurants „Old Customs“. Im ersten Jahr, berichteten verschiedene russische Medien, habe er mehr als eine Million US-Dollar Gewinn gemacht.

Es folgten mehrere Restauranteröffnungen, unter anderem das schwimmende „New Island“ auf einem Boot, das auf dem Fluss Vyatka ankert. Die Fine-Dining-Restaurants in St. Petersburg ebneten Prigoschin den Weg zur Elite des Landes, unter anderem dinnierte der heutige Präsident Wladimir Putin, der damalige US-Präsident George W. Bush sowie der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac in den Lokalen Prigoschins. Aus dieser Zeit stammt Prigoschins öffentlicher Spitzname „Putins Koch“ – obwohl Prigoschin selbst nie in seinen Restaurants kochte.

Nach einigen Jahren trennte sich Prigoschin von seinem Geschäftspartner und gründete seine eigene Firma Concord, die nicht nur Restaurants beinhaltete, sondern auch die großflächige Versorgung mit Lebensmitteln. Zu seinen Kunden gehörten das Militär, für das er alle Nahrungsmittel besorgte, sowie Schulen in Moskau und Gesundheitseinrichtungen. Alle wichtigen Aufträge, die der Staat ausschrieb, gingen an Prigoschins Firmen – im Laufe der Zeit soll er Aufträge über 3,1 Milliarden US-Dollar vom Kreml zugesagt bekommen haben, berichtete Kremlkritiker Alexei Nawalny. Mit der Zeit weitete er die Tätigkeitsfelder seiner Firmen aus, bot etwa einen Reinigungsservice, Immobilienmanagement und Baudienstleistungen an. Nebenher unterstützte Prigoschin laut „Forbes“ auch die Fastfoodkette seines Stiefvaters, „Blindonalds“.

Binnen kürzester Zeit wurde Prigoschin zu einem der 100 reichsten Menschen in Russland.

Seine Ehefrau

Jewgeni Prigoschin ist in erster Ehe mit Lyubov Valentinovna Prigoschina verheiratet. Laut russischen Medienberichten lernten sich die beiden während des Pharmaziestudiums kennen. Wann er die heute 53-Jährige heiratete, ist unbekannt.

Prigoschina arbeitet als Pharmazeutin sowie Geschäftsfrau und betreibt mehrere Boutiquen, Schokoladenshops, ein Hotel sowie Wellnesstempel in und um St. Petersburg. Ihre Spas wurden mehrfach ausgezeichnet. Sie ist allerdings auch in die Geschäfte ihres Mannes eingebunden, etwa als Eigentümerin des Buchverlags Agat, der zur Concord-Gruppe gehört. Unter anderem die EU und die USA haben nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine gegen Lyubov Valentinovna Prigoschina Sanktionen verhängt.

Seine Kinder

Jewgeni Prigoschin und seine Ehefrau Lyubov Valentinovna Prigoschina haben drei Kinder: Die 30 Jahre alte Polina, den 1996 oder 1998 geborenen Sohn Pawel sowie die heute 18-jährige Veronika. Während die Eltern versuchten, ihr Privatleben weitestgehend privat zu halten, nutzten die beiden ältesten Kinder soziale Medien intensiv und zeigten den Lebensstil, den die Familie pflegte.

Beide Töchter haben eine Vorliebe fürs Springreiten und nehmen seit rund zehn Jahren an verschiedenen Wettbewerben in ganz Europa teil. Dabei nutzen sie verschiedene Pferde. Recherchen der „Financial Times“ zufolge konnte nicht herausgefunden werden, wem die Pferde tatsächlich gehören. Auch wenn davon ausgegangen wird, dass Polina Prigoschina für die Pferde verantwortlich zeichnet, ist sie nicht offiziell als Halterin eingetragen.

Polina Prigoschina fiel mehrfach durch Verkehrsdelikte auf – sie soll zahlreiche unbezahlte Strafzettel haben.

Die Kinder von Prigoschin scheinen alle auch in die Geschäfte ihres Vaters verwickelt zu sein. Die „Financial Times“ hat russische Unternehmensunterlagen ausgewertet, aus denen hervorgehe, dass alle Kinder Anteile an verschiedenen Unternehmen gehalten haben sollen, „wobei diese Anteile häufig zwischen ihnen getauscht wurden“. Einige Firmen stehen in direktem Zusammenhang mit Aktivitäten der Wagner-Gruppe in verschiedenen Ländern. Sohn Pawel soll selbst als Wagner-Söldner in Syrien gekämpft haben. In einem sozialen Netzwerk zeigte er sich mit dem „Schwarzen Kreuz“, einer Auszeichnung für seinen Einsatz.

Polina Prigoschina und Pawel Prigoschin stehen auf den Sanktionslisten zahlreicher Staaten, unter anderem der USA und der EU. Die internationale Springreitkarriere von Polina wurde damit (vorübergehend) beendet. Inzwischen kann auch Veronika Prigoschina, die einzige in der nahen Familie, gegen die keine Sanktionen verhängt sind, nicht mehr antreten, da russischen Reitern und Reiterinnen vom Dachverband die Teilnahme an allen Wettbewerben untersagt wurde. Die Pferde, auf denen die Frauen bis dato ritten, sind laut „Financial Times“ bei keinem Wettbewerb mehr aufgetaucht.

Um Sanktionen zu umgehen und weiterhin geschäftlich aktiv zu sein, soll die Familie nun Unternehmensanteile und Unternehmen an Veronika überschrieben haben, unter anderem ein Hotel in St. Petersburg.

Prigoschins Hobbys

Wenig ist darüber bekannt, wie Jewgeni Prigoschin seine Freizeit verbringt. Mehrere Medien berichten davon, dass er nach wie vor eine Vorliebe für Sport hat.

Außerdem soll er das Luxusleben lieben. So hat er beispielsweise eine Villa in St. Petersburg und ein Sommerhaus am Schwarzen Meer. Außerdem besitzt die Familie eine 35 Meter lange Yacht und ein Privatflugzeug – beide sind von den Sanktionen gegen die Prigoschins betroffen. Das Lieblingsauto von Prigoschin soll ein Lincoln Continental aus den 1960er-Jahren sein.

2018 soll er sich darum bemüht haben, in der Newabucht von St. Petersburg künstliche Inseln zu erschaffen. Dort wollte er unter dem Namen „Bay of Islands“ (angelehnt an die neuseeländische Bucht, die zum Touristenmagnet wurde) unter anderem ein Ökohotel bauen.