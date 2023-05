Wie Thomas Gottschalk einst Heidi Klum entdeckte

In Deutschland kennt heute jeder ihren Namen: Heidi Klum gehört zu den bekanntesten Models des Landes, durch ihre Show „Germany’s Next Topmodel“ ist sie zudem seit 2006 jedes Jahr mehrere Wochen lang im Fernsehen präsent. Für die jüngeren Generationen scheint es, als wäre die „Modelmama“, die jetzt 50 wird, schon immer dagewesen. Manche wissen gar nicht mehr, dass sie damals von Kultmoderator Thomas Gottschalk entdeckt wurde.

Ein Blick zurück in das Jahr 1992: Da richtete Gottschalk in seiner nach ihm benannten Sendung „Gottschalk“ einen Modelwettbewerb mit dem Titel „Model 92“ aus. Was heute skurril anmutet, verhalf Klum damals zum Durchbruch. Sie bewarb sich und gewann. Das ist jetzt mehr als 30 Jahre her.

Heidi Klums Größe wurde fast zum Problem

Alles begann mit der Bewerbung für den Contest. Laut „Bild“-Zeitung schrieb die damals 18‑jährige Schülerin Klum aus Bergisch-Gladbach ihr Hobby Jazztanzen in das Schreiben. Außerdem musste sie ihre Maße, Konfektionsgröße und Körpergröße angeben.

Letzteres wäre offenbar fast zum Problem geworden: „Die New Yorker Modelagentur, bei der die Gewinnerin schließlich einen Vertrag kriegen sollte, wollte mindestens 1,80 Meter Körpergröße“, sagte der damalige Showproduzent Holm Dressler der „Bild“ im Jahr 2021. Und Klum war nur 1,76 Meter groß. „Wir hatten sie eigentlich schon aussortiert. Doch dann haben wir gesagt: ‚Egal, DIE hat etwas Besonderes.‘ Heidi war schüchtern, aber gleichzeitig auch irre herzlich und natürlich. Also haben wir sie doch eingeladen.“

1999: Heidi Klum bei Thomas Gottschalk auf der „Wetten, dass..?“-Couch. © Quelle: imago stock&people

Auszüge des damaligen Finales der Modelshow kann man sich noch heute etwa auf Youtube ansehen. Die junge Klum räkelt sich dabei in einem Einspieler im Badeanzug auf einer Luftmatratze und tanzt in Radlerhosen, wie sie heute wieder modern sind, durch eine Sporthalle – ganz schön Neunziger.

Schnitt zur Livesendung: Professionell läuft Heidi Klum ins Studio, nimmt auf dem damals grünen Sofa von Gottschalk Platz, erträgt mit den anderen beiden Finalistinnen unangebrachte Fragen von ihm („Was haltet ihr von Männern um die 40?“ „Ob ihr denn alle genug esst? Zu meiner Zeit waren die Mädels ein bisschen dicker.“) und lächelt das alles weg. Mit Erfolg: In der Abstimmung gewinnt Klum, Gottschalk geht zur Gratulation mit einem Blumenstrauß vor ihr auf die Knie.

Freundschaft von Klum und Gottschalk auf der Probe?

Was danach folgte, ist bekannt: Klum machte Karriere und gehört bis heute zu Deutschlands bekanntesten Promis. Auch in den USA, wo sie mittlerweile mit Ehemann Tom Kaulitz lebt, ist sie keine Unbekannte, ist dort etwa Jurorin in der Show „America’s Got Talent“.

Mit Gottschalk blieb sie lange freundschaftlich verbunden, hieß es. Ob das immer noch der Fall ist, ist unklar. Jedenfalls war Gottschalk 2019 laut eigenen Angaben nicht bei der Hochzeit von Klum und Kaulitz eingeladen. Warum, fragten sich manche. Gottschalks Antwort darauf: „Die ist beleidigt.“

Heidi Klum und Thomas Gottschalk übergeben 2019 in der 14. Staffel der Castingshow „Germany’s next Topmodel“ den Personality Award im Finale. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der Hintergrund: Zuvor hatte Gottschalk einen eher seltsam anmutenden Auftritt im Finale von „Germany’s Topmodel“, über den er später mit Barbara Schöneberger bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ sprach. „Bei diesem Finale hatte ich was von Kindergeburtstag gesagt …“, erklärte Gottschalk in der RTL-Show. Tatsächlich hatte er einige Aktionen im GNTM-Finale mit den Worten „Das ist doch alles Kinderfasching“ kommentiert. Das kam offenbar nicht gut bei Gastgeberin Klum an.

Ob die Wogen mittlerweile wieder geglättet sind? Unklar. Mal sehen, ob und wie der Kultmoderator Heidi Klum zum 50. Geburtstag gratuliert.

RND/hsc