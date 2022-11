„Dann fährt man halt nach Hause“: Oliver Pocher kritisiert Einknicken des DFB im „One Love“-Streit

Job, Wohnort, Großbritannienverbot: Was Boris Becker nach einer Freilassung in Deutschland erwarten könnte

Einem Bericht zufolge steht Boris Becker kurz vor seiner Abschiebung auf Bewährung nach Deutschland – noch vor Weihnachten soll es so weit sein. Doch ist er dann ein freier Mann oder hat er noch Auflagen zu erfüllen? Und was erwartet den Ex-Tennisstar hier, der lange in London lebte? Ein Blick auf seine Möglichkeiten.