Woody Allen kündigt an: 50. Film wird sein letzter sein

Was passiert am 19. September?

Staatsbegräbnis für die Queen: Was geplant ist und welche Gäste da sein werden

Am 19. September findet das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. in London statt. Doch was ist genau geplant und wer wird bei dem Staatsakt anwesend sein? Was bislang bekannt ist.