Ziege mit Musk-Kopf reitet Rakete: Fans wollen Tesla-Chef überlebensgroße Aluminiumstatue schenken

Austin. Elon Musk-Fans aus den USA haben dem Tech-Milliardär ein überlebensgroßes Denkmal geschaffen. Es handelt sich um eine mehr als neun Meter lange Aluminium-Statue des Tesla-Chefs. Das Bildnis zeigt Musk Kopf auf dem Körper einer Ziege, die wiederum auf einer Rakete reitet.

Wie das Nachrichtenportal der britischen Daily Mail berichtet, soll die Erstellung des Kunstwerks rund 600.000 US-Dollar gekostet haben. Erschaffen wurde es demnach von den kanadischen Metallbildhauern Kevin und Michelle Stone im Auftrag des auf Cryptowährung spezialisierten Unternehmens Elon GOAT Token ($EGT). Nun soll es Ende November im Tesla-Werk in der texanischen Hauptstadt Austin an Musk übergeben werden.

Ein Jahr Bauzeit

Das englische Wort „Goat“ (deutsch: Ziege) wird auch als Abkürzung für „Greatest of all times“ (deutsch: Der Größte aller Zeiten) genutzt. „Die meisten Leute dachten, wir würden es nie schaffen, aber nach einem Jahr Bauzeit ist es an der Zeit, es Elon nach Hause zu bringen“, sagte ein Sprecher von $EGT dem Bericht zufolge. „Eigentlich wollen wir den Kerl nur treffen und ihm das geben. Schließlich ist er der innovativste lebende Mensch, daher der GOAT – Greatest Of All Time.“

Aus diesem Grund hätten sie „Elon Musk ein 600.000-Dollar-Denkmal auf der Ladefläche eines Sattelaufliegers zu Ehren seiner vielen Errungenschaften und seines Engagements für Cryptocurrency errichtet“, heißt es weiter.

Elon Musk hatte zuletzt von sich reden gemacht, als er den Kurznachrichtendienst Twitter nach langem Hin und Her übernahm. Daraufhin feuerte er einen Großteil der Belegschaft und führte umstrittene Neuerungen ein.

RND/ag