10 Gründe, warum du nach Alaska reisen solltest

Die Gletscher sind gigantischer, die Berge höher, die Bären größer… Alaska ist unbestritten und praktisch konkurrenzlos ein XXL-Reiseziel. Ein echter Traumort: früher für Trapper, Goldgräber und Glücksjäger – heute für Bergsteiger-, Angler- und Outdoor-Fans.

Geblieben ist die Abenteuerlust, die Freude an Wildnis und Weite und das Gefühl von grenzenloser Freiheit; weit, weit weg. Zehn Gründe, jetzt nach Alaska zu reisen:

1. Einmal durchatmen, auslüften, auftanken

Alaska ist das perfekte Sommerziel für alle, die am anderen Ende der Welt, aber doch noch in Amerika sein wollen. Und für Outdoor-Fans, die den 40-Grad-plus-Sommertemperaturen entkommen möchten.

Bergsee bei Cooper Landing © Quelle: Christina Mänz

2. Wilde Natur – leider auch mit Klimastress

Alaska ist teuer – aber die raue, atemraubende Natur (es gibt alleine 17 National Parks) ist unbezahlbar! Majestätische Bergketten, reißende Flüsse, aktive Vulkane, schroffe Küsten, Pfingstrosen und Vergissmeinnicht – und Wälder bis zum Horizont…

Vor Sterling: Wald- Trauerspiel am Highway No. 1 © Quelle: Christina Mänz

Aber Achtung: Der Borkenkäfer setzt den Fichten immer mehr zu. Die Käfer-Katastrophe ist sichtbar – bis zum Horizont. Mancherorts sieht es aus wie auf einem hölzernen Schlachfeld – oder wie im Harz. Auch die Waldbrandsaison begann 2022 früh und dauerte lang. Traurige Folgen des Klimawandels. Wo wir gerade beim Thema sind:

3. Gletscher – solange es sie noch gibt

Eiszeit zum Anfassen – und demütigem Dahinschmelzen: Eines der überwältigendsten Naturwunder sind Alaskas fantastische Gletscher. Sie ragen bis ins Meer (Kenai Fjords National Park), sind (noch) in Wanderdistanz zu erreichen (zum Beispiel Exit Glacier, ein Ausläufer vom gigantischen Harding Ice Field). Gletscher Flightseeing Touren machen sogar Zwischenstopps auf Gletschern (zum Beispiel von Talkeetna aus). Meditativ und melancholisch: Gletscher – ihren Wind und das Tosen vom Schmelzwasser – kann man auch hören.

Der Klimawandel hat den "Exit Glacier" erreicht. © Quelle: Christina Mänz

Im Wildlife Zentrum am Exit Glacier bei Seward sind sich die Experten angesichts von steigenden Temperaturen und weltweitem Gletschersterben nicht sicher, ob auch der Exit Glacier vielleicht schon in 20 Jahren komplett verschwunden sein wird. Die Datums-Markierungen am Wanderweg lassen Schlimmes befürchten.

4. Wilde Tiere – Verbindung zur Draußenwelt

„Meet the locals“: Braun- und Schwarzbären, Orcas, Finn- und Buckelwale, Weißkopf-Seeadler, Seeotter, Seelöwen, Elche… you name it: Alles, was einem beim Gedanken an Alaskas Wildnis in den Kopf schießt, taucht früher oder später auch leibhaftig auf. Erlebnisse, die fürs Leben bleiben!

Beeindruckend: ein Selfie-verrückter Weißkopf-Seeadler am „Land‘s End“ in Homer. Wer den Tieren gezielt und nicht zufällig begegnen will: Es gibt zahllose Angebote für Flightseeing und Bearviewig Touren; besonders beliebt sind die in den Katmai National Park von Homer aus.

Orcas in der Resurrection Bay © Quelle: Christina Mänz

Achtung: Diese sprengen das Urlaubsbudget und sind wetterabhängig. Alles, was der Nordpazifik zu bieten hat, lässt sich am besten bei einer 6-Stunden-Schiffstour von Seward aus beobachten. Auch sehenswert: Das „Alaska Wildlife Conservation Center“ am Turnagain Arm Inlet kümmert sich um verletzte oder verwaiste Tiere: Vom Bison bis zum Braunbären.

5. Wildlachs in allen Variationen – in Zeiten von Fangquoten und Fischsterben

Alaska ist ein Paradies für Angler, Fischer und solche, die Lachs einfach gern zwischen den Pranken oder auf dem Teller haben. Im Sommer ist Hochsaison für King Salmon, Sockeye Salmon und Silver Salmon. In den Flüssen und im Nordpazifik. Seit Jahrtausenden gesegnet fischreich sind der Kenai- und Russian River. Die Region um den rustikalen Ort „Cooper Landing“ (keine zwei Stunden von Anchorage entfernt) ist für die Dena‘ina, Ureinwohner Alaskas, auch heute noch von großer Bedeutung, weshalb von den Besuchern ein respektvoller Umgang mit der Natur erwartet wird.

"Catch of the day" - Zeremonie in Homer © Quelle: Christina Mänz

Wen es aufs Meer zieht: Hotspots für Charter Fishing (auch für Heilbutt im XXL-Format) sind Homer und Seward. Bei der Rückkehr lassen sich ehrgeizige Sportangler im Hafen bei der „Catch of the Day“-Zeremonie und beim Filetieren feiern. Wer sich aufs Essen spezialisiert: Es bleibt ein Rätsel, warum die Amerikaner noch immer so auf Totfrittiertes stehen.

Ein echter Fang: „Johnny‘s Corner“ in Homer (Bowls mit rohem Wildlachs). Nebenan beweisen die „Salmon Sisters“, wie schick und modern die Fischindustrie daherkommen kann. Klare Vorwarnung: Wer einmal in Alaska fangfrischen Fisch gesehen, gerochen und gegessen hat, wird nur noch mit Verachtung in die heimischen Supermarkt-Kühltruhen blicken.

6. Die Menschen Alaskas – wenn man welche trifft

Am Rande der Zivilisation: Alaska ist äußerst dünn besiedelt. Es ist zwar fast fünf Mal so groß wie Deutschland, trotzdem leben hier nicht mal so viele Menschen wie in Frankfurt am Main (730.000). Menschenmassen? Ein Fremdwort! Wer seine Ruhe haben will, findet sie hier!

Indigene in Homer © Quelle: Christina Mänz

Die Einwohner Alaskas selbst sind ein interessanter Mix aus Zugezogenen, Aussteigern, modernen Glücksritter, Nachkommen von Besiedlungsprogrammen. Fast jeder Siebte ist ein Alaska Natve und gehört zu den indigenen Ureinwohnern (zum Beispiel Inupiat oder Aleuten). Einige Namen erinnern auch noch an das russische Erbe Alaskas (1867 verkaufte Russland Alaska an Amerika). Und auch wenn einen manchmal das Gefühl beschleicht, der mit dem größten Pickup Truck und breitesten Kreuz setze sich durch: Die Menschen in Alaska sind unkompliziert, hilfsbereit und wirklich freundlich!

7. Ein Hauch Amerika der 70er – schön verschroben

Es gibt sie noch, die Sirup-triefenden French Toasts mit Bacon: im Diner vom „Valley Hotel“ in Palmer, das zum Glück jedem Food-Trend und Modernisierungswahn entkommen ist. Auch die Gäste sehen so aus, als hätte sich in den letzten 50 Jahren einfach nichts verändert. Das „Sunrise Inn“ in Cooper Landing wirkt so, als hätte jemand irgendwann den Film angehalten und nie wieder auf „play“ gedrückt. Viele der alten Ford und Chevy Trucks, die anderenorts aus dem Verkehr gezogen wurden, fahren auf Alaskas Straßen (und werden manchmal nur noch durch Spanngurte zusammengehalten).

Alaska als "Gnadenhof" für Rostlauben. © Quelle: Christina Mänz

Und beim Betreten von „Ulmer‘s Hardware Store“ in Homer (Fishing, Camping, Hunting) scheint es, als habe man zum Alaska-Trip eine Zeitreise mit gebucht. Apropos: Wer jemals nach Wes Andersons Film „Moonrise Kingdom“ von einem Summercamp für Erwachsene geträumt hat: Eine moderne Version mit Tretboot, Sauna und Lagerfeuer-Marshmallows ist das „Meier Lake Resort“ bei Wasilla.

8. Hope – am Ende der Welt

Manchmal muss man auch einfach mal vom Weg abkommen. Ein 17-Meilen-Abstecher vom Seward Highway führt geradewegs in ein schräges, freundliches Kaff mit dem optimistischen Namen Hope. Wirkt wie eine Filmkulisse. Ende des 19. Jahrhunderts kamen die Goldgräber und Trapper, heute ist die Siedlung ein Eldorado für Fotografen. Einige Häuschen aus der Hoch-Zeit stehen noch. Beliebtestes Motiv: Das „Seaview Café“.

Das Seaview Café in Hope © Quelle: Christina Mänz

9. Der russisch-orthodoxe Friedhof von Eklutna – nicht von dieser Welt

Ein Highlight für Reisende mit Hang zum Morbiden: Der einmalige Ort, keine Autostunde nördlich von Anchorage, geht auf Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Dutzende bunte, verwitterte Holzhäuschen (spirit houses) zieren die Gräber. Ein einmaliges, ganz verzauberndes, mystisches Fleckchen. Wirklich!

Russisch-orthodoxer Friedhof in Eklutna mit seinen bunten Gräbern © Quelle: Christina Mänz

10. Talkeetna – für Bergsteiger, Sorglose und Sonnenuntergänge

Wer „Fünfe gerade sein lassen“ will, muss nach Talkeetna, einem dieser absoluten Lieblingsorte, die auf Zeit alles bieten, was man sonst nicht hat. Der, sagen wir mal, charaktervolle Ort auf dem Weg zum Denali National Park ist eine echte „Alaska pioneer town“: mit einer Main Street mit historischen Gebäuden, einer Gras-Flugpiste mitten im Ort, einem Dorfmuseum, einem General Store, dem legendären Roadhouse, Kunsthandwerksläden, Kneipen und Restaurants, Rafting-Anbietern…. Live-Musik gibt‘s bis Mitternacht und bei „High Expedition“ auch Cannabis. 1916 wurde Talkeetna Headquarter für den Bau der Alaska Railroad.

Die Main Street vom idyllischen Örtchen Talkeetna. © Quelle: Christina Mänz

Heute ist der Ort vor allem Anlaufpunkt für Bergsteiger. Vonhier aus starten die Flüge zum Basislager am Mount Denali, dem höchsten Berg Nordamerikas (6190 Meter). Bei gutem Wetter hat man von Talkeetna aus einen grandiosen Blick auf dessen Gipfel. Die Sonnenuntergänge über dem Susitna River (im Sommer weit nach 23:00 Uhr) sind ebenfalls unschlagbar. Talkeetnas Slogan: „Where the road ends and life begins.“ Da ist was dran! Highlight: Die Blockhütten von „Trapper John‘s Cabin and Cottages“. Eine hat eine freistehende Badewanne.

