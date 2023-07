In Wales erwartet dich eine Unterkunft in 419 Metern Tiefe

Bei „Deep Sleep“ denkst du auch erst mal an einen tiefen Schlaf und Regeneration? Dann hat der Anbieter Go Below Underground Adventures aus Wales eine Überraschung für dich parat. Denn mit „Deep Sleep“ ist hier nicht das nächtliche Erholen gemeint, sondern eine buchbare Extremerfahrung, die weit unter der Erde in Nordwales liegt.

Das Hotel

Hinter dem Namen „Deep Sleep“ verstecken sich ein paar wenige Hotelbetten, die 419 Meter unter der Erde aufgebaut sind. Nur, wer starke Nerven hat, kann hier übernachten und kommt überhaupt an. Der Anbieter nimmt damit eine weitere Attraktion in sein Repertoire auf. Entscheide selbst, ob eine „Deep Sleep“-Übernachtung für dich Traum oder Albtraum bedeuten würde.

Hier die Eckdaten: 419 Meter unter Erde erwartet dich in einer alten Schiefermine dieses besondere Übernachtungsabenteuer. Im Norden von Wales, in der Region Snowdonia, liegt das außergewöhnliche Hotel im Untergrund unter den Bergen. Vor über 100 Jahren wurde die Mine tief in den Berg geschlagen, jetzt können Abenteuerlustige in ihr übernachten.

In kleinen Hütten stehen jeweils zwei Einzelbetten für abenteuerlustige Touristinnen und Touristen bereit. © Quelle: Go Below Underground Adventure

Insgesamt zehn Schlafmöglichkeiten stehen im Inneren der Erde zur Verfügung. Die Unterkünfte bestehen aus vier Holzhütten, in denen jeweils zwei Einzelbetten untergebracht sind, außerdem wird die sogenannte Grotte als Übernachtungsplatz angeboten. Hier nächtigst du auf einem Doppelbett. Klaustrophobisch darfst du nicht veranlagt sein, denn die Minenwände hängen bedrohlich tief und natürlich gibt es kein Tageslicht, nur die Dunkelheit der Schieferminenwände.

Die Anreise

Vorfahren und einchecken wie in anderen Hotels ist bei diesem Abenteuerhotel nicht möglich. Bereits der Weg zu den Zimmern ist Teil der Extremerfahrung und ein Erlebnis. Zuerst geht es in die Berge, dort wirst du vom Anbieter mit Helm, Stirnlampe, Gummistiefeln und Klettergeschirr ausgestattet und über geflutete Wege, Geröll und steile Zugänge arbeitest du dich ins Berginnere vor. Auch adrenalingetränkte Abseilaktionen gehören zum Anreisespektakel.

Du überwindest Tunnel und Schächte und nach insgesamt etwa zwei Stunden ist der beschwerliche Weg gemeistert. Eine schwarze Stahltür bildet den Zugang zu der Hotelrarität, die 419 Meter unter der Erde liegt und sich mit dem Attribut, die tiefste Unterbringungsmöglichkeit der Welt zu sein, schmückt. Der Abenteuertrip startet jeweils um 17 Uhr am Samstag und endet gegen 10 Uhr am Sonntagvormittag.

Das erwartet dich

Neben dem Adrenalinrausch der Anreise und der Übernachtung zwischen dunklen Minenwänden gehört natürlich Verpflegung zum „Deep Sleep“-Paket. Am Abend wird an einem großen Picknicktisch Fleisch, Veganes und Vegetarisches angeboten, am nächsten Morgen wird ein kleines Frühstück serviert, bevor es über den beschwerlichen Weg wieder nach oben ans Tageslicht geht.

Während deines Aufenthalts in dem laut Anbieter größten verlassenen Schieferbergwerk der Welt erfährst du auch Historisches zur Mine und über den damaligen Arbeitsalltag der Minenarbeiter. Außerdem stehen dir während des Aufenthalts immer Ansprechpartner zur Seite: Der Guide, mit dem du den Abstieg absolvierst, und ein Mitarbeiter vom technischen Personal sind permanent anwesend und nächtigen ebenfalls in der Mine.

Wenn du dich für diese Extremerfahrung entscheidest, solltest du warme Kleidung mitbringen, denn in der Höhle herrscht eine Temperatur von zehn Grad. Der Preis für zwei Personen in einer der Holzhütten liegt bei etwa 409 Euro, die Übernachtung in der Grotte für zwei Personen kostet umgerechnet etwa 644 Euro.

Über Go Below

Der Anbieter Go Below Underground Adventure bietet in Nordwales im Nationalpark Snowdonia noch weitere Abenteuer an. In Form von Tagesausflügen bekommst du den Extra-Thrill serviert und alle drehen sich um die stillgelegte Mine. Du kannst hier unterirdische Seen entdecken, abenteuerliche Seilrutschfahrten machen und deinen Adrenalinpegel in neue Höhen treiben.

