Hallstatt ist zu voll: Das sind sechs malerische Alternativen

Der Ort Hallstatt ist traumhaft, keine Frage. Im Salzkammergut am Hallstätter See in Oberösterreich gelegen, zieht die Gemeinde jährlich hunderttausende Touristinnen und Touristen an, die sich einmal wie im Märchen fühlen wollen. Denn Hallstatt soll unter anderem als Vorlage für den Film „Frozen“ gedient haben. Doch inzwischen ist das Ganze zu einem Massentourismus ausgeartet, der dem Ort sogar ein eigenes Kapitel „Overtourism“ bei Wikipedia beschert hat.

Bis zu 700.000 Menschen pilgern jährlich nach Hallstatt, 2018 sollen es sogar 900.000 gewesen sein. Mittlerweile wird über eine Besuchsobergrenze diskutiert. Die Einheimischen protestierten sogar schon gegen die Touristenmassen. Wenn du also nicht alle fünf Minuten gefragt werden möchtest, ob du mal eben schnell ein Foto machen kannst oder eine solche Kulisse mal ohne viele Menschen sehen möchtest, haben wir ein paar Alternativen für dich, die locker mit Hallstatt mithalten können.7

Sankt Wolfgang

Die Gemeinde Sankt Wolfgang liegt, wie Hallstatt auch, an einem See und dieser bildet mit den Bergen eine malerische Kulisse. Der Wolfgangsee ist nicht zuletzt durch die Operette „Das Weisse Rössl am Wolfgangsee“ über die Grenzen Österreichs hinaus berühmt geworden. Hier kannst du am See entlang flanieren, warmen Apfelstrudel essen und den Anblick genießen, ohne dich durch die Massen drängeln zu müssen.

Sankt Wolfgang ist eine prima Alternative zu Hallstatt. © Quelle: imago images/Westend61

Der Schafberg ist schon von weitem sichtbar und wenn du einen Blick von oben auf Sankt Wolfgang werfen möchtest, kannst du mir der Schafbergbahn auf den 1783 Meter hohen Aussichtsberg fahren. Übrigens war Sankt Wolfgang im Mittelalter eine der wichtigsten Pilgerstätten Europas. Heute noch kannst du auf dem elf Kilometer langen „Weg der Wallfahrer“ wandern, der zu Kraftorten führt, an denen der Heilige Wolfgang gewirkt haben soll.

Füssen

Ja, zugegeben, Füssen ist nicht direkt eine Stadt am See. Trotzdem hat die Region, ebenso wie Hallstatt, echtes Märchenpotenzial. Das Gebiet im Allgäu ist weitläufig und dadurch verteilen sich die vielen Besucherinnen und Besucher hier recht gut. Star von Füssen ist natürlich das weltberühmte Schloss Neuschwanstein, was auch direkt einem Disneyfilm entsprungen sein könnte. Um das Schloss herum gibt es wunderschöne Wanderwege, die sich zu unterschiedlichen Ausblicken führen.

Schloss Neuschwanstein sowie die Region Füssen sind ein echtes Erlebnis. © Quelle: imago images/imago stock&people

Doch Schloss Neuschwanstein ist nicht die einzige Sehenswürdigkeit in Füssen. Wenn du ein bisschen weniger Trubel möchtest, solltest du Schloss Hohenschwangau ganz in der Nähe einen Besuch abstatten. Gleich daneben im Tal schließt sich der Alpsee an, von dessen Ufer aus du eine herrliche Sicht auf die beiden Schlösser hast.

Gosau

Genau wie Hallstatt ebenfalls im österreichischen Salzkammergut gelegen ist das schöne Städtchen Gosau. Hierbei handelt es sich nicht nur um einen Ort, sondern um ein ganzes Tal, was sich gut 14 Kilometer bis zu den Gosauseen schlängelt. Von dort kannst du bis auf den Gletscher des Dachsteins blicken. Neben dem idyllischen Anblick ist Gosau auch ein prima Ort, wenn du einen Aktivurlaub planst. Hier gibt es unzählige Wanderwege, Mountainbike-Strecken und Klettermöglichkeiten.

In Gosau findest du vor allem jede Menge Natur, wie hier am Gosausee. © Quelle: imago images/Panthermedia

Möchtest du in Gosau hoch hinaus, kannst du unter anderem die Seilbahn auf die Zwieselalm nutzen. Und im Winter bist du hier nur eine Gondelfahrt vom größten Skigebiet Oberösterreichs, dem Dachstein West, entfernt und kannst du die Pisten runterrauschen, die Winterlandschaft mit den Langlaufskiern erkunden oder einfach nur diesen zauberhaften Ort genießen.

Altausee

Die Gemeinde Altausee ist ebenfalls eine schöne Alternative zum überlaufenen Hallstatt. Sie befindet sich ebenfalls im Salzkammergut, direkt am Fuße des Losers. Neben ganz viel Natur gibt es hier unter anderem auch die Burg Pflindsberg zu sehen, ein mittelalterlicher Wehrbau, der schon 1250 entstand. Ebenso interessant ist die historische Wassermühle sowie eine katholische Pfarrkirche aus dem 13. Jahrhundert.

Die Narzissenblüte In Altausee wird jedes Jahr im Mai mit einem Narzissenfest gefeiert. © Quelle: imago images /imagebroker/Handl

Wenn du am ersten Septemberwochenende nach Altausee reist, kannst du einer beliebten Tradition beiwohnen, dem Altausseer Kiritåg. Dabei wird ein riesiges Bierzelt aufgebaut und täglich kommen hier bis zu 20.000 Menschen zusammen. Er gehört zu den größten Kirtagen in Österreich und lässt sich mit unserer Kirmes vergleichen.

Sankt Gilgen

Sankt Gilgen liegt auch am Wolfgangsee in der Nähe von Salzburg. Optisch kommt der schmucke Ort Hallstatt sehr nahe. Und in der Vergangenheit lebte hier die Verwandtschaft eines weltberühmten Mannes: die Mutter von Wolfgang Amadeus Mozart war gebürtige St. Gilgenerin und auch Mozarts Schwester Nannerl lebte viele Jahre hier.

In Sankt Gilgen kannst du ebenfalls hoch hinaus, beispielsweise auf das Ochsenkreuz. Die neue Zwölfernhornseilbahn bringt dich nach oben. Wenn du den Garten des Europaklosters Gut Aich besuchst, wird dir schon aus der Ferne der Duft von über hundert verschiedenen Kräutern entgegen strömen. Willst du mehr über das Leben und die Vergangenheit von Sankt Gilgen erfahren, lohnt ein Besuch im Heimatkundlichen Museum.

Bad Reichenhall

Zum Schluss kehren wir nochmal zurück nach Bayern. Hier im Berchtesgadener Land gibt es einen Hingucker nach dem anderen, das ganze Gebiet beansprucht einen großen Teil der schönsten Landschaften Bayerns für sich. Und ganz in der Nähe befindet sich auch der malerische Königssee. Zugegeben, auch hier ist es inzwischen nicht mehr menschenleer, du solltest also lieber früh oder am späten Nachmittag anreisen, damit es nicht zu voll ist.

Oder du erkundest stattdessen die Gassen von Bad Reichenhall, genießt das Flair der Alpenstadt oder fährst mit der Seilbahn hoch auf den Predigtstuhl. In knapp acht Minuten erreichst du so den Hausberg von Bad Reichenhall und hast einen atemberaubenden Blick über die Region in den Alpen kurz vor der Grenze zu Österreich.

