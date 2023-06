Für Outfoor-Fans: 7 schöne Bubble-Hotels in Europa

Sie sehen aus wie transparente Iglus und bieten Übernachtungsmöglichkeiten mit einem beeindruckenden Blick auf den Sternenhimmel: Bubble-Unterkünfte. Mit dem Gefühl, in einer überdimensionierten Seifenblase zu übernachten, und dem Ausblick zu allen Seiten, bietet dieses Outdoorerlebnis besondere Augenblicke.

Du kannst zwischen spartanischen Bubble-Zelten oder luxuriösen Wohnblasen wählen, die sogar ein eigenes Badezimmer oder einen privaten Whirlpool bieten. Ob im Wald, in der Wüste oder sogar schwebend: Wir präsentieren dir sieben Bubble-Hotels in Europa für jeden Geschmack.

1. Bubble Hotel bei Nérac in Frankreich

Halb Iglu, halb Zelt und mit den obligatorischen durchsichtigen Wänden und Dach empfängt dich dieses Bubble-Hotel in Frankreich. In einem Garten nahe der Stadt Nérac (rund 115 Kilometer südöstlich von Bordeaux) gelegen und weit ab vom Stadttrubel kannst du deine Auszeit genießen. Und auf Luxus musst du bei dieser ungewöhnlichen Übernachtungsform auch nicht verzichten.

Ein eigener kleiner Whirlpool gehört zur Unterkunft, und mit einem Teleskop kannst du die Sterne am Himmelszelt beobachten. Bis zu zwei Personen finden in dem aufblasbaren Hotelzimmer Platz. Neben Leihfahrrädern gehören zum Paket auch personalisierte Bademäntel, die du nach deinem Aufenthalt mitnehmen kannst. Für zwei Personen kostet die Übernachtung 250 Euro.

2. La Bolla del Borgo in Italien

In der Region Marken in Italien nächtigst du in der Bolla del Borgo zwischen Weinreben, Kirsch- und Haselbäumen. Neben einem Doppelbett mit freier Sicht auf die Sterne ist auch ein Badezimmer mit Trockentoilette und Waschbecken integriert. In 200 Metern Entfernung erreichst du ein Bad mit Dusche, Föhn und Co. Sowohl drinnen als auch draußen sind Entspannungsecken eingerichtet. Preise gibt es auf Anfrage.

Angeboten werden außerdem Aktivitäten wie der Besuch einer Nudelfabrik, eines Klosters und Einblicke in eine Bildhauerwerkstatt. In der Umgebung der Seifenblasen-Unterkunft gibt es Wander- und Radwege, die an Weinbergen und Olivenhainen vorbeiführen. Auch das angrenzende Dorf Corinaldo ist sehenswert, es gehört zu den schönsten Mittelalterdörfern in Italien. Und das Adriatische Meer ist auch nur knapp 20 Kilometer entfernt.

3. Himmelbett Hagschnurer in der Schweiz

Im Kanton Thurgau im Nordosten der Schweiz warten gleich mehrere Bubble-Hotels, hier als Himmelbetten deklariert, in malerisch gelegenen Gärten auf Besucherinnen und Besucher. Eines davon ist das Himmelbett auf dem Hof Hagschnurer. Mit Blick auf die weitläufige Natur und der nächtlichen Romantik der Sterne am Himmel erlebst du hier eine besondere Übernachtungsmöglichkeit. Eine Übernachtung für zwei Personen kostet um die 260 Euro.

Die Wohnblase ist komplett durchsichtig, und du kannst zu allen Seiten die Pracht der Natur genießen. Sanitäre Anlagen sind fußläufig erreichbar. Zum Angebot gehört außerdem ein Frühstück und ein E-Bike, mit dem du die Gegend erkundest und beispielsweise das nahe gelegene Strandbad Hüttwilersee ansteuerst.

4. The Bubble in Großbritannien

Ein Bad in einer frei stehenden Badewanne nehmen und dabei durch transparente Wände in die Landschaft blicken? Dieser Luxus erwartet dich in The Bubble in Großbritannien im Port Lympne Resort nahe der Stadt Hythe. Neben einer Wohnblase mit King-Size-Bett beherbergt eine zweite Blase ein Wohnzimmer, und es gibt ein integriertes Badezimmer mit Regendusche und Blick in den Himmel.

Animalisch wird es direkt vor deinen Augen, wenn du vor deiner klimatisierten Wohnblase die Nashörner aus dem Wildtierreservat Port Lympne erblickst. Eine Safari, die dich durch den Park gedanklich nach Südamerika, Asien und Afrika bringt, ist im Übernachtungspreis inbegriffen. Die Preise pro Nacht starten bei 475 Euro.

5. Hotel Aire de Bardenas in Spanien

Hast du dich schon immer gefragt, wie der Sternenhimmel irgendwo im Nirgendwo aussieht? Dann findest du die Antwort bei einer Übernachtung in einer Bubble des Hotels Aire de Bardenas. Die Bubble liegt im wüstenähnlichen Biosphärenreservat Bardenas Reales in Navarra im Norden von Spanien.

Insgesamt zehn Bubbles stehen hier nebeneinander und geben durch die transparenten Wände und Decken den Blick in einen unvergleichlichen Sternenhimmel frei. Du kannst zwischen einer Standard-Wohnblase für zwei Personen und einer Bubble Suite mit Outdoor-Badewanne wählen. Die Übernachtung kostet ab 320 Euro.

6. Dihan Evasion in Frankreich

Zwischen Bäumen hängend in etwa vier Metern Höhe befinden sich die durchsichtigen Bubble-Zelte des Anbieters Dihan Evasion in der Bretagne in Frankreich. Wer in ihnen übernachtet, kann mit den jahrhundertealten Eichen, Kastanienbäumen und Strandkiefern verschmelzen und den Blick in die Baumkronen und den Sternenhimmel schweifen lassen. Eichhörnchen und Eulen sagen hier Hallo – vielleicht lässt sich sogar ein Hirsch blicken.

Das Luftpolsterzelt für bis zu zwei Personen ist mit einer Matratze ausgestattet und wem es einmal zu transparent ist, der zieht die Vorhangplane zu. Auch auf Luxus musst du auf der Anlage nicht verzichten. Wie wäre es mit einem Champagner-Aperitif oder einem Besuch im Dihan-Spa, wo du bei einer Massage vom Sternenhimmel der kommenden Nacht träumen kannst? Eine Übernachtung im Bubble-Zelt kostet um die 95 Euro.

7. Buubble in Island

Zwei Bubble-Unterkünfte findest du beim Anbieter Buubble in Island. Sie liegen mitten im Wald und sind dazu konzipiert, dem Stress des Alltags zu entfliehen. Puristisch sind die Wohnblasen eingerichtet, hier liegt der Fokus auf der spektakulären Natur jenseits der durchsichtigen Bubble-Wand. Da die Unterkunft Ölvisholt bis zum Dezember geöffnet ist, bietet sich die Gelegenheit, die Polarlichter ab Oktober direkt aus dem Bett heraus zu bestaunen.

Aber auch sonst sind die Bubbles ein Ort zum Runterkommen. Von dem 180 Zentimeter breiten Bett lässt du die Mitternachtssonne, Vögel und Schmetterlinge auf dich wirken und lauschst bei Regen dem Konzert der herabfallenden Tropfen. Ein paar Meter weiter gibt es Toiletten und Duschen und die Verpflegung muss aus den nahe gelegenen Ortschaften selbst besorgt werden. Eine Übernachtung kostet umgerechnet ab etwa 300 Euro.

