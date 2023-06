8 Attraktionen, die du dir in Köln nicht entgehen lassen solltest

Ganz egal, wonach dir ist: Wenn du einen Ausflug nach Köln unternimmst oder dort deinen kompletten Urlaub verbringst, wirst du dich vor lauter Attraktionen kaum halten können: Die bunte Stadt strotzt vor lauter Aktivitäten. Von Museen über schokoladige Erlebnisse bis hin zu Surf-Sessions auf dem Rhein – diese Erlebnisse sorgen für eine Menge Spaß bei einer Städtereise.

1. Liebesschlösser auf der Hohenzollernbrücke

Love is in the air! Oder besser gesagt: Love is on the bridge. Für viele gehört ein Spaziergang zur berühmten Hohenzollernbrücke genauso auf die Must-see-Liste wie eine Sightseeing-Tour durch den Kölner Dom. Über die letzten Jahre hat sich nämlich ein Brauch etabliert, bei dem zahlreiche Paare ihre Liebe mit einem Vorhängeschloss zelebrieren.

Woher der Brauch genau stammt, ist leider unklar. Allerdings lässt sich vermuten, dass die Herkunft der Tradition eventuell auf Italien zurückzuführen ist. An der zentralen Brückenlaterne der Milvischen Brücke bringen schon seit langer Zeit verliebte Paare ihre Schlösser an.

Mehrere Tausende Liebesschlösser sind an der Hohenzollernbrücke in Köln befestigt. © Quelle: imago images/Gottfried Czepluch

Wie viele Schlösser letztendlich an der Brücke befestigt sind, ist nicht genau bekannt. Allerdings wird eine Zahl zwischen 300.000 und 500.000 geschätzt. Erstaunlich ist auch, dass das Gewicht der vielen Schlösser die Brückenkonstruktion nicht belastet.

Die Deutsche Bahn hatte zwar zu Beginn ihre Zweifel, allerdings haben sich diese schnell gelegt und der Brauch konnte fortgeführt werden. Inzwischen ist die Hohenzollernbrücke zu einem Hotspot in Köln geworden.

2. Schokoladenmuseum

Hat da jemand Schokolade gesagt? Das Schokoladenmuseum in Köln ist für Groß und Klein ein absolutes Erlebnis – und für so einige könnte hier ein Traum in Erfüllung gehen. Auf mehr als 4000 Quadratmetern kannst du alles über die Kulturgeschichte der beliebtesten Süßigkeit erfahren.

Neun Ausstellungsbereiche, verteilt auf drei Ebenen, bieten viel Raum für Informationen rund um Schokolade und natürlich Möglichkeiten zum Naschen. Wusstest du, dass die Geschichte des Kakaos 5000 Jahre zurückreicht? Dies und noch mehr erfährst du bei einem Rundgang durch das Museum.

Das Schokoladenmuseum ist jeden Besuch wert und der ideale Ort, wenn das Wetter mal nicht mitspielt. Hier kannst du dich regelrecht im Schokoladenparadies verlieren und mehrere Stunden verbringen. Das Museum bietet neben einem begehbaren Tropenhaus auch eine Porzellan- und eine Silbersammlung aus dem Barock sowie unzählige Maschinen aus der Zeit der Industrialisierung.

Ein Highlight, mit dem du deinen Museumstag beenden solltest, ist die gläserne Schokoladenfabrik und der riesige Schokoladenbrunnen – das Herzstück des Museums. Für ein Tagesticket zahlen Erwachsene übrigens 14,50 Euro und Kinder bis 18 Jahre 8,50 Euro.

3. Kölner Zoo

Er ist nicht nur einer der ältesten Zoos in Deutschland, sondern auch einer der modernsten. Mehr als 10.000 verschiedene Tiere aus über 750 Arten haben im Kölner Zoo ihr Zuhause und können tagtäglich bestaunt werden.

Ein absolutes Highlight ist mitunter der Elefantenpark, der zu den größten Elefantengehegen der Welt zählt. Bis zu 20 graue Riesen bewegen sich auf zwei Hektar – das macht ungefähr 10 Prozent der Gesamtfläche aus, die bei circa 20 Hektar liegt.

Außerdem bietet der Zoo ein großes Regenwaldhaus, in dem sich zahlreiche tropische Tiere wohlfühlen. Auch ein Aquarium mit Terrarienhaus hat im Zoo einen besonderen Platz. Wer sich also auf den Weg zu dem berühmten Kölner Tierpark macht, kann ruhig einen gesamten Tag mit der Familie einplanen. Bei gutem Wetter ist es überall möglich, eine Pause einzulegen, Snacks zu naschen und dabei die tierischen Einwohner zu bewundern.

2010 hatte der Kölner Zoo den „Hippodom“ eröffnet. Dort kannst du Flusspferde und andere Bewohner hautnah erleben. © Quelle: imago stock&people

Tatsächlich hat der Zoo an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Im Sommer, das heißt von März bis Oktober, kannst du den Zoo zwischen 9 und 18 Uhr besuchen. Im Winter, also von November bis Februar, von 9 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 23 Euro für eine Tageskarte und Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren können den Zoo kostenlos besuchen.

4. Brauhaus-Tour mit Kölsch-Verkostung

Bischoff, Früh, Gaffel, Gilden, Reissdorf und noch viele mehr: Wie viele andere Städte hat auch Köln sein eigenes Bier – das Kölsch. Das helle Vollbier ist in der Regel mild und zeichnet sich durch eine ausgeprägte Hopfennote aus. Doch welches ist am Ende das beste? Bei einer Brauhaus-Tour durch Köln kannst du dich auf die Spuren des Gebräus begeben. Schnapp dir deine Freundinnen und Freunde und los geht die Kölsch-Verkostung!

Zu den bekanntesten Brauhäusern zählt auf jeden Fall das sogenannte Päffgen. Hier kannst du nicht nur das hauseigene Bier probieren, sondern auch kulinarisch einiges erleben: Bierhaxe, Grünkohl mit Mettwürsten oder ein Dreiviertelmeter Bratwurst werden in dem Brauhaus frisch für dich zubereitet. Weiter Richtung Rhein geht es im Anschluss in das Brauhaus „Gaffel am Dom. Hier gibt es das Gaffel-Kölsch direkt vom Fass der Privatbrauerei Gaffel.

Biergärten in Köln haben ihr ganz eigenes Flair. © Quelle: imago stock&people

Noch mehr rheinische Kultur findest du im Bierhaus Reissdorf. Vom Rhein aus geht es Richtung Cäcilien-Viertel, besser gesagt zum Kleinen Griechenmarkt zwischen Poststraße und Barbarossaplatz. Das Brauhaus serviert selbstverständlich das Reissdorf-Kölsch und versorgt seine Gästinnen und Gäste ebenfalls mit kölschen, aber auch mit internationalen Gerichten, sodass für jede und jeden etwas Leckeres dabei ist.

Last, but not least: das Früh-Brauhaus namens „früh em Veedel“. Du findest das Bierhaus direkt am Chlodwigplatz und neben der berühmten Severinstorburg. Das Besondere am „früh em Veedel“? Hier triffst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf waschechte Kölnerinnen und Kölner, die deinem Besuch das extrakölsche Jeföhl verleihen.

5. Time Ride Köln

In die Vergangenheit zurückbeamen geht nicht? Von wegen! Bei Time Ride am Alten Markt in Köln kannst du in die Zwanzigerjahre in der Domstadt zurückreisen. Doch wie funktioniert die Tour eigentlich? Du begibst dich während deines 45-minütigen Aufenthalts im Time Ride Senseum gemeinsam mit Hutmacherin Tessa und Straßenbahnfahrer Pitter auf eine spannende Zeitreise. Hierbei taucht ihr an drei Stationen in die Geschichte der Goldenen Zwanziger Kölns ein.

Das Highlight der Tour ist die Fahrt mit der historischen Straßenbahn. Wir wollen zwar nicht zu viel verraten, aber so viel sei gesagt: Dank VR-Brille wirst du die Rundfahrt aus einer völlig anderen Perspektive erleben und beinahe das Gefühl haben, Teil der Zwanziger zu sein. Klingt spannend? Finden wir auch! Das Einzelticket für Erwachsene kostet übrigens 13,50 Euro und für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren 10 Euro.

Erlebe die goldenen Zwanziger Kölns durch eine VR-Brille. © Quelle: TimeRide

Wer gern außerhalb des Time Ride Senseums etwas über die Vergangenheit Kölns lernen möchte, kann auch an der Stadtführung „Time Ride Go! – Die Stadtführung für Zeitreisende“ teilnehmen. Dank Virtual-Reality-Brillen bekommst du eine völlig neue Perspektive auf die Stadt und kannst an verschiedenen Orten in Szenarien aus dem 13. Jahrhundert eintauchen. Es gibt faszinierende Zeitsprünge, die von professionellen Guides begleitet werden. Die geführten Touren dauern rund 90 Minuten.

6. Riesenrad fahren

Zwar ist der Zeitraum für den Standort des Riesenrads in Köln leider immer limitiert, allerdings könntest du während deines Aufenthalts Glück haben. Dank des modernen Riesenrads, welches 48 Meter hoch ist, kannst du die Stadt wunderbar aus der Vogelperspektive bewundern. Mit 36 verglasten Gondeln, die jeweils sechs Personen tragen, finden zahlreiche Besucherinnen und Besucher ein Plätzchen für eine Rundfahrt.

Das Riesenrad bietet dir den perfekten Ausblick auf ganz Köln. © Quelle: imago images/Jochen Tack

Tickets für eine Fahrt kannst du übrigens problemlos vor Ort, aber auch bequem von zu Hause aus erwerben. In der Regel ist das Riesenrad von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 20 Uhr. Solltest du bei deinem Aufenthalt in Köln deinen kleinen Vierbeiner dabeihaben, kann auch er mitfahren. Allerdings nur, wenn er die Rundfahrt auf dem Schoß mitfährt.

7. Surfen in Köln

Achtung, jetzt wird es sportlich: Wer Lust auf ein bisschen Abwechslung hat und den Rhein nicht nur von der Promenade aus beobachten möchte, kann darauf Wellen reiten. Mit einem speziellen Boot werden künstliche Wellen an der Rodenkirchener Brücke geschaffen, damit du den Rhein runtersurfen kannst.

Am Rodenkirchener Rheinufer könntest du demnächst mit einem Surfboard sein. © Quelle: imago images/Zoonar

Ganz egal, ob du Neuling bist oder schon Erfahrung im Surfen hast: Laut dem Veranstalter „surft.kologne“ lässt sich jede Welle deinem Bedürfnis per Knopfdruck anpassen. Außerdem ist immer eine Trainerin oder ein Trainer mit dabei, um dir die richtigen Anweisungen mitzugeben.

Dank Wetsuit, Poncho, Schwimmweste und Board ist für die Ausrüstung ebenfalls gesorgt, sodass du dich nur noch auf die Welle bringen musst. Beim Surfen steht Spaß übrigens an erster Stelle. Genieß die wunderbare Aussicht auf den Rhein und das Gefühl der Welle unter den Füßen.

Die Rhein-Surf-Session kostet 69 Euro. Darin enthalten ist der Surf-Unterricht an Land und das anschließende Training auf dem Wasser. Falls ihr mehrere Teilnehmende seid, lässt sich auch eine Gruppen-Session für Freundinnen und Freunde buchen.

8. Museum Ludwig

Wenn es draußen wetterbedingt etwas ungemütlich wird, ist ein Museumsbesuch immer eine gute Idee. Insbesondere dann, wenn die Ausstellung für Entertainment von Groß und Klein sorgt. Das Museum Ludwig lädt ganzjährig dazu ein, Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts anzuschauen, und zählt zu den bedeutendsten Kunstmuseen Europas. Letzteres vor allem deshalb, weil du dort auf die größte Pop-Art-Sammlung Europas und die drittgrößte Picasso-Sammlung der Welt triffst.

Außerdem findest du im Museum Ludwig eine der international bedeutendsten Sammlungen für Fotografie, die zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzieht. Das Ticket für Erwachsene kostet 12 Euro – Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kommen kostenlos rein.

Die Fotografie-Sammlung des Museums umfasst etwa 70.000 Werke und beinhaltet Fotografien von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. © Quelle: imago images/Chai von der Laage

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.