9-Euro-Ticket gilt im IC von Stuttgart zum Bodensee

Europa wirbt für Zugfahren in Deutschland

Europa wirbt für Zugfahren in Deutschland

Billigurlaub in Deutschland: Ansturm aus dem Ausland wegen des 9-Euro-Tickets?

In Großbritannien, Tschechien, Norwegen und den USA wird für günstigen Sommerurlaub in Deutschland geworben. Grund dafür ist das 9-Euro-Ticket, mit dem sich das Land bereisen lässt. Damit spricht das Ticket eine Zielgruppe an, für die der Rabatt eigentlich gar nicht gedacht ist. Zahlen wir über Steuern den Urlaub von anderen?